वाचन, विचार आणि परीक्षणाची नवी वाट

आजगावात ‘कुमुद रेगे स्मृती वाचन साधना’
सावंतवाडी, ता. ३ ः आजगाव येथील साहित्य प्रेरणा कट्ट्याने ‘साहित्यिक कुमुद रेगे स्मृती वाचन साधना’ या वाचनवृद्धीसाठीच्या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. शिरोडा येथे नुकत्याच झालेल्या प्रेरणा साहित्य संमेलनात जिल्ह्यातील साहित्यिक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. अनंत वैद्य व चोखंदळ वाचक तथा अभिनेते प्रसाद रेगे यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन करण्यात आले.
गणेशपुरी-गोव्यातील श्रीगणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक तथा विद्यार्थ्यांसाठी गेली पाच वर्षे चालू असलेल्या या उपक्रमाची सविस्तर माहिती या विद्यालयाचे माजी प्राचार्य गजानन मांद्रेकर यांनी दिली. कुमुद रेगे स्मृती प्रीत्यर्थ त्यांचे चिरंजीव प्रसाद रेगे यांनी हा उपक्रम पुरस्कृत केला आहे. या उपक्रमांतर्गत साहित्य प्रेरणा कट्ट्याचे तेरा वाचक सदस्य दर महिन्याला एक पुस्तक वाचून त्या पुस्तकावर परीक्षण लिहिणार आहेत. या उपक्रमाला स्पर्धेचे स्वरूप दिले असून,दर महिन्याला साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांनी निवडलेल्या एका उत्कृष्ट परीक्षणाला पुस्तकरुपी पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच वर्षाच्या शेवटी वर्षभरात उत्कृष्ट परीक्षणे लिहिणाऱ्या तीन वाचकांनाही पुस्तकरुपी पारितोषिके देऊन गौरविण्यात येणार आहे. संमेलनाध्यक्ष प्रवीण देशमुख, स्वागताध्यक्ष भालचंद्र जोशी, अनंत वैद्य, प्रसाद रेगे व प्रा.गजानन मांद्रेकर या मान्यवरांच्या हस्ते या उपक्रमासाठीच्या परीक्षण वह्या सहभागी वाचकांना देऊन या नावीन्यपूर्ण तथा उपयुक्त उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी प्रा. वैद्य यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करून हा उपक्रम खूप ठिकाणी सुरू झाला पाहिजे, असे सांगितले. श्री. रेगे यांनी मातोश्रींच्या नावाने हा उपक्रम सुरू केल्याबद्दल साहित्य प्रेरणा कट्ट्याचे आभार मानून शुभेच्छा दिल्या. खटखटे ग्रंथालयाच्या सांस्कृतिक समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीराम दीक्षित यांनी परिचय केला. साहित्य प्रेरणा कट्ट्याचे सदस्य सोमा गावडे यांनी ऋणनिर्देश केला.
असा आहे उपक्रम
‘साहित्यिक कुमुद रेगे स्मृती वाचन साधना’ उपक्रम जानेवारीपासून सुरू होणार असून, जानेवारी महिन्यात सर्व सहभागी वाचक आपल्या आवडीचा कथासंग्रह वाचून त्यावर परीक्षण लिहिणार आहेत. अशा प्रकारे दर महिन्याला एकेका साहित्य प्रकारातील पुस्तके वाचण्यात येणार आहेत. वाचन साधना उपक्रमाविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास विनय सौदागर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले.
