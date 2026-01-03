चिमुकल्यांच्या कलांनी प्रेक्षक भारावले
दोडामार्ग ‘फ्रिक्वेन्सी’चे स्नेहसंमेलन उत्साहात
दोडामार्ग, ता. ३ ः येथील फ्रिक्वेन्सी प्री-स्कूलचे वार्षिक स्नेहसंमेलन दोडामार्ग येथे उत्साहात झाले. कार्यक्रमास विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. तहसीलदार राहुल गुरव हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
शिक्षण सभापती कसई दोडामार्ग संध्या प्रसादी, तसेच पत्रकार तेजस देसाई, राजाराम सावंत, यांची विशेष पाहुणे म्हणून उपस्थिती लाभली. स्नेहसंमेलनाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली. यानंतर चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी नृत्य, गाणी, अभिनय व नाट्यछटा यांचे मनमोहक सादरीकरण केले. विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणाने उपस्थित पालक व मान्यवर भारावून गेले. लहान वयातच संस्कार, आत्मविश्वास व सर्जनशीलता विकसित व्हावी; यासाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व मान्यवरांनी आपल्या मनोगतातून अधोरेखित केले. शिक्षकांचे मार्गदर्शन, पालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग व विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास यामुळे कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल सर्व शिक्षकवृंद, पालक व सहकारऱ्यांचे कौतुक करण्यात आले. शिक्षिका नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले. संचालिका खोबरेकर यांनी प्रास्ताविक तर शिक्षिका पटकारे यांनी आभार मानले.
