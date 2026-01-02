सालईवाडा ‘मिनी कचरा डेपो’?
15144
सालईवाडा ‘मिनी कचरा डेपो’?
नगरसेवक सूर्याजींकडून नाराजी; पालिकेस आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २ ः येथील पालिकेपासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर असलेल्या सालईवाडा परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले असून, आरोग्य प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नगरसेवक देव्या सुर्याजी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बाजारपेठेलगत असलेल्या या परिसरात अक्षरशः ‘मिनी कचरा डेपो’ तयार झाला असून, तातडीने कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नगरसेवक सूर्याजी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सालईवाडा येथील वर्दम, नेवगी आणि भांबुरे यांच्या घरामागील ओहोळावरील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला आहे. केवळ रस्त्यावरच नव्हे, तर येथील रहिवाशांच्या खासगी जागांमध्येही कचरा टाकला जात असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. प्लास्टिक आणि टाकाऊ वस्तूंच्या ढिगाऱ्यांमुळे परिसराला कचरा कुंडीचे स्वरूप आले आहे. आरोग्य विभागाने यावर ठोस पाऊल उचलून, यापुढे येथे कचरा टाकला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कचऱ्यासोबतच या भागात ड्रेनेजचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.
------
सांडपाणी तुंबल्याने डासंची उत्पत्ती
दैवज्ञ गणपती मंदिराच्या मागील बाजूस ड्रेनेजचे पाणी साचून राहत असून, तिथे गटार नसल्याने सांडपाण्याचा निचरा होत नाही. साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणावर होत असून स्थानिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘प्रशासनाने या ठिकाणी नवीन गटार बांधून ते बंदिस्त करावे, जेणेकरून पाणी साचणार नाही,’ अशी आग्रही मागणी श्री. सूर्याजी यांनी केली आहे. यावेळी ॲड. प्रथमेश प्रभू उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.