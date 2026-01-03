केळूस शिबिरात उत्स्फूर्तपणे रक्तदान
म्हापण, ता. ३ ः ज्ञानवृद्धी ग्रामोत्कर्ष मंडळ वाचनालय, केळूस यांच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त तसेच जिल्हा आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियानांतर्गत केळूस ग्रामपंचायत व वाचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयुष्यमान आरोग्य केंद्र, केळूस येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरास ग्रामस्थ व रक्तदात्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
या रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन केळूस ग्रामपंचायत सरपंच योगेश शेटये व परुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शलाका सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आरोग्य सहाय्यक तिलोत्तमा मुणनकर, उपसरपंच संजीव प्रभू, ग्रामविकास अधिकारी विवेक वजराठकर, ग्रामपंचायत सदस्य महेश नागवेकर, लक्ष्मण वराडकर, सुभाष साटम, रुचिरा प्रभू-केळूसकर, सुषमा मसुरकर, प्रमोद मडकईकर, तसेच ज्ञानवृद्धी ग्रामोत्कर्ष मंडळ वाचनालयाचे अध्यक्ष सतीश शेती, कार्यवाहक प्रतिक्षा चिपकर, ग्रंथपाल मनोहर पावसकर, सदस्य नारायण मोबारकर, अंकुश मुणनकर, रामदास राऊळ, आरोग्य सेविका रजनी नवार, आरोग्य सेवक महादेव परब, आशा सेविका सपना केळूसकर, सुचिता केळूसकर, अनिता गोसावी उपस्थित होते. सरपंच योगेश शेटये यांनी ‘रक्तदान हे श्रेष्ठ दान असून, रक्तदानातून एखाद्याला नवजीवन मिळू शकते. त्यामुळे प्रत्येकाने अशा शिबिरात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन रक्तदान केले पाहिजे,’ असे मत व्यक्त केले.
