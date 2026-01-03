एकीचे बळ, जलसंधारणाचे फळ
एकीचे बळ, जलसंधारणाचे फळ
खांबाळेत लोकसहभागातून दोन वनराई बंधारे
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ३ ः खांबाळे येथील ढोम्याचा व्हाळावर लोकसहभागातून दोन वनराई बंधारे उभारण्यात आले. यासाठी गावातील शेकडो ग्रामस्थांनी श्रमदान केले. या बंधाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा झाला आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत खांबाळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने ढोम्याच्या व्हाळावर दोन वनराई बंधारे उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. गावातील शेकडो ग्रामस्थ एकवटले आणि बंधारा उभारण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. सकाळी सुरू झालेले काम दुपारी एकवाजेपर्यंत सुरू होते. बंधारा उभारणीनंतर दोन तासांत बंधाऱ्यामध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा झाला. याची गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ, सहाय्यक गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले यांनी पाहणी केली. यावेळी सरपंच प्राजक्ता कदम, माजी पंचायत उपसरपंच मंगेश गुरव, ग्रामपंचायत अधिकारी नयना गुरखे, माजी सरपंच मंगेश कदम, प्रवीण गायकवाड, गणेश पवार, लवू पवार, विठोबा सुतार, संजय साळुंखे, दीपक चव्हाण, प्रमोद लोके, महेश चव्हाण, सुनील पवार, संकेश पवार आदी उपस्थित होते.
