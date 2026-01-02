टाकाऊ साहित्याला आग; कुडाळात दोन दुचाकी खाक
टाकाऊ साहित्याला आग;
कुडाळात दोन दुचाकी खाक
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २ ः वेंगुर्ले मार्गावरील कुडाळ हायस्कूलनजीक रस्त्यालगत असलेल्या टाकाऊ साहित्याला काल (ता.१) सायंकाळच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. आगीने अचानक उग्ररूप धारण केल्याने परिसरातील व्यावसायिक व नागरिकांमध्ये एकच तारांबळ उडाली.
हायस्कूलजवळील आंब्याच्या झाडाखाली टाकलेल्या टाकाऊ साहित्याला आग लावली होती. मात्र, त्या ठिकाणी वाहनांचे खराब टायर असल्याने आग झपाट्याने भडकली. याच ठिकाणी नजिीच्या गॅरेजमधील दोन नादुरुस्त दुचाकी उभ्या होत्या. त्या आगीत पूर्णपणे जळून खाक झाल्या. आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट पसरले. घटनेची माहिती मिळताच कुडाळ पोलिस, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. एमआयडीसी तसेच नगरपंचायतीचे अग्निशमन बंब पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाने तातडीने कार्यवाही करत आगीवर नियंत्रण मिळविले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, रस्त्यालगत टाकाऊ साहित्याची विल्हेवाट न लावल्याने अशा घटना घडत असल्याने संबंधित यंत्रणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
