ज्येष्ठांशी संवादातूनच आई-वडिलांनाच भेटलो

लांजा ः ज्येष्ठ नागरिकांसोबत पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, अप्पर पोलिस अधीक्षक महामुनी, उपविभागीय अधिकारी सुरेश कदम, तहसीलदार प्रियांका ढोले, पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे आदी.
लांजा, ता. १ ः आपल्याला जन्म दिलेल्या आई-वडिलांना व्यस्त कामामुळे भेटता येत नाही, याची मनाला हुरहूर लागत होती. रत्नागिरी जिल्ह्यात मिशन जीवनअंतर्गत विविध उपक्रमामार्फत मला माझ्या या आई-वडिलांना भेटण्याचे आणि गप्पा मारण्याची संधी प्राप्त झाली. त्यामुळे मी स्वतःला भाग्यशाली समजतो, असे मत जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी व्यक्त केले.
जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हाभरात मिशन जीवनअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान करण्यात आला. या अंतर्गत लांजा पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे यांच्या नेतृत्वाखाली वेरळ येथील मराठी शाळेत हा सोहळा झाला. या वेळी अप्पर पोलिस अधीक्षक महामुनी, तहसीलदार प्रियांका ढोले, उपविभागीय अधिकारी सुरेश कदम, गटशिक्षणाधिकारी विनोद सावंग, विस्तार अधिकारी चंद्रकांत पावसकर, पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे, सरपंच सुवर्णा जाधव आदी, मुख्याध्यापक संदीप कदम, पोलिस पाटील यदुनाथ पंडित उपस्थित होते. सुरुवातीला ज्येष्ठ नागरिकांचे नातवंडांच्या हस्ते पाद्यपूजन करण्यात आले. त्यानंतर एकाचवेळी सुमारे १२५ ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढदिवसानिमित्त केक कापण्यात आला. या प्रसंगी बगाटे म्हणाले, आपण हा उपक्रम जोरदार उत्साहात करून ज्येष्ठ नागरिकांशी सुसंवाद साधला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली असून, आजी-आजोबा आणि नातवंडे यांच्यातील दुरावा कमी करण्याचा या मिशनद्वारे प्रयत्न आहे. या प्रसंगी पाच ज्येष्ठ नागरिक जोडप्यांचा तर वर्षाच्या पहिल्या दिवशी जेवढ्या ज्येष्ठ नागरिकांचा वाढदिवस आहे त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
