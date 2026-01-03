नांदगाव दशक्रोशीत ‘जय श्रीराम’चा नारा
नांदगाव दशक्रोशीत ‘जय श्रीराम’चा नारा
शोभायात्रा लक्षवेधी; अयोध्या राममंदिर वर्धापनाचे निमित्त
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. ३ ः ‘जय श्रीराम..सियावर रामचंद्र की जय...’ या जयघोषांनी नांदगाव दशक्रोशी दणाणून गेली. अयोध्या येथील प्रभू श्रीराम मंदिराच्या द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त नांदगाव दशक्रोशीतील सकल हिंदू समाजातर्फे गुरुवारी दुचाकी शोभायात्रा काढण्यात आली. विविध राममंदिरांमध्ये पूजा, आरती, लाडू व महाप्रसाद वाटप करत हा उत्सव भक्तिमय व उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला.
नांदगाव तिठा येथे काल प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीची विधिवत पूजा केल्यानंतर सकाळी साडेदहाला दुचाकी रॅलीला प्रारंभ झाला. ‘जय श्रीराम’ व ‘वंदे मातरम्’च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. ही शोभायात्रा नांदगाव तिठा येथून नांदगाव मोरयेवाडी येथील श्रीराम मंदिर, गोसावी कुंभारवाडी येथील श्रीराम मंदिर येथे पोहोचली. प्रत्येक ठिकाणी भक्तिभावाने आरती करण्यात आली. त्यानंतर रॅली ओटव, आयनल, कोळोशी, असलदे मार्गे पुन्हा नांदगाव तिठा येथे आली. पुढे तोंडवली बोभाटेवाडी येथील श्री हनुमान मंदिरात आरती करून नांदगाव रवळनाथ मंदिर येथे महाप्रसादाने या शोभायात्रेचा समारोप झाला. या शोभायात्रेला नांदगाव दशक्रोशीतील सकल हिंदू समाजाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. मोठ्या संख्येने रामभक्त सहभागी झाल्याने संपूर्ण परिसर भ िक्तमय वातावरणात न्हाऊन निघाला.
