कासार्डे-गडमठ एसटी फेरी पूर्ववत

कासार्डे-गडमठ एसटी बसफेरी पूर्ववत
शाळकरी मुलांना दिलासा; भाजप युवा मोर्चाच्या पाठपुराव्याला यश
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २ ः गडमठ (ता.वैभववाडी) येथे रस्त्याचे काम सुरू असल्यामुळे तळेरे-गडमठ मार्गे फोंडाघाटकडे जाणारी व येणारी एसटी बस तात्पुरती बंद केली होती. यामुळे कासार्डे माध्यमिक विद्यालयातील शाळकरी विद्यार्थी तसेच या मार्गावरील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. ही बाब लक्षात येताच भाजप युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष सहदेव उर्फ आण्णा खाडये यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत एसटी प्रशासनाशी संपर्क साधला. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर ती फेरी पूर्ववत करण्यात आली.
कासार्डे ग्रामस्थांनी याबाबत यापूर्वी एस.टी. विभागास पत्र दिले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर बुधवारी सकाळी भाजप युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष सहदेव उर्फ आण्णा खाडये व कासार्डे महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष प्रकाश तिर्लोटकर यांनी कणकवली येथील वाहतूक नियंत्रकांची भेट घेऊन लेखी निवेदनाद्वारे एस.टी. फेरी सुरू करण्याची मागणी केली. या भेटीनंतर एस.टी. प्रशासनाने सायंकाळी योग्य चाचणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार बुधवारी (ता.३१) सायंकाळी एस.टी. बस दाखल होऊन यशस्वी योग्यता चाचणी पार पाडली. त्यानुसार काल (ता.१) पासून कासार्डे–गडमठ मार्गावरील एस.टी. फेरी पूर्ववत करण्यात आली. या चाचणीवेळी एस.टी. अधिकारी, भाजप युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष सहदेव उर्फ आण्णा खाडये, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष प्रकाश तिर्लोटकर, ग्रामपंचायत सदस्य अभिजीत धुमाळ, माजी तंटामुक्त अध्यक्ष संतोष सावंत, मूर्तीकार किशोर कुडतरकर आदी उपस्थित होते. एस.टी. सेवा पूर्ववत झाल्याने प्रवासी व ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त करत सहदेव खाडये यांचे आभार मानले.
