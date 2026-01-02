दोडामार्गात विकासकामांना गती
15176
दोडामार्गात विकासकामांना गती
विविध कामांचे भूमिपूजन ः नगराध्यक्ष चेतन चव्हाणांची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २ ः कसई-दोडामार्ग नगरपंचायत अंतर्गत विविध विकासकामांचे भूमिपूजन नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या हस्ते नुकतेच पार पडले. नगरपंचायत क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही कामे हाती घेण्यात आल्याचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण म्हणाले.
पंचशीलनगर परिसरात स्वागत कमान उभारण्याचे काम (८ लाख रुपये) तसेच पंचशीलनगर येथील मुख्य रस्त्यापासून अंतर्गत रस्त्यापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरणाचे काम (२२ लाख रुपये) करण्यात येणार आहे. यासोबतच स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत कसई - दोडामार्ग नगरपंचायत हद्दीतील जुन्या साठवलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्पाचेही भूमिपूजन करण्यात आले.
कार्यक्रमास उपनगराध्यक्ष देविदास गवस, शिक्षण व आरोग्य सभापती संजना म्हावळणकर, नगरसेविका ज्योती जाधव, क्रांती जाधव, वासंती मयेकर, माजी नगरसेवक सुधीर पनवेलकर, आरपीआयचे रमाकांत जाधव, मुख्याधिकारी संकेत गायकवाड, स्थापत्य अभियंता अभिषेक नेमाने, अभियंता प्रबोधन मठकर, निवेद कांबळे, लक्ष्मीकांत पीळणकर, संजय शिरोडकर, सुभाष केतकर, स्वप्निल सावंत, सिद्धेश शेगले, सूर्यनारायण गवस यांच्यासह अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नगराध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, ‘बायोमायनिंग ही जुना साठवलेला कचरा (डंपिंग ग्राउंडवरील घनकचरा) शास्त्रोक्त व पर्यावरणपूरक पद्धतीने प्रक्रिया करून वेगळा करण्याची आधुनिक पद्धत आहे. या प्रक्रियेत जैविक घटकांचा वापर करून कचऱ्याचे विघटन केले जाते. डंपिंग ग्राउंडवरील वर्षानुवर्षे साठलेला कचरा यंत्रांच्या साहाय्याने बाहेर काढला जातो. त्यानंतर कचऱ्याचे जैविक, अजैविक, प्लास्टिक, धातू, माती इत्यादी घटक वेगवेगळे करून ओला व जैविक कचरा सूक्ष्मजंतूंच्या साहाय्याने विघटित करून कंपोस्ट खत तयार केले जाते. तसेच माती व निष्क्रिय घटकांचा पुनर्वापर प्रक्रिया झाल्यानंतर मिळालेली माती भराव कामासाठी किंवा हरित क्षेत्र विकासासाठी वापरता येते. या प्रकल्पामुळे शहराला देखील अनेक फायदे असून त्यामुळेच आमच्या नगरपंचायतच्या माध्यमातून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.’
