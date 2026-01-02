पेढेतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र एसटी बस
पेढेतील विद्यार्थ्यांसाठी
स्वतंत्र एसटी बस
चिपळूण : पेढे येथील आर. सी. काळे माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी चिपळूण - पेढे - लोटे, अशी स्वतंत्र बस सुरू करण्यात आली. पेढे येथील आर. सी. काळे माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परशुराम लोटे आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी सायंकाळी स्वतंत्र बस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, याकरिता गेली अनेक वर्षे संस्थेच्या वतीने प्रयत्न सुरू होते. शाळा सुटल्यानंतर सायंकाळी विद्यार्थ्यांना लवकर एसटी बस उपलब्ध होत नव्हती. अनेक बसेस चिपळूणहून भरून जात असल्यामुळे फरशीतिठा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना पुरेशी जागा मिळत नव्हती. अनेक विद्यार्थी रात्री आठपर्यंत घरी पोहोचत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. अखेर एसटी महामंडळाने संस्थेची ही मागणी मान्य करून २९ डिसेंबरपासून एसटी सुविधा उपलब्ध करून दिली. मुख्याध्यापक विनायक माळी यांनी एसटी प्रशासनाचे आभार मानले.
देवरूख शिक्षण मंडळाचा
आज स्थापना दिन
साडवली ः देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेचा स्थापना दिन उद्या (ता. ३) सायंकाळी ५ वाजता सृजन विज्ञानकेंद्रामध्ये साजरा करण्यात येणार आहे. समारंभाला अॅड. दीपक पटवर्धन, मानद अध्यक्ष बाळासाहेब जोशी उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभात गुणवत्ता संपादित केलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा, विद्यावाचस्पती पदवी मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सदानंद भागवत यांनी दिली. संस्थेचे अद्ययावत स्वतंत्र कार्यालय बाळासाहेब जोशी व्यावसायिक शिक्षण केंद्र इमारतीमध्ये उभारण्यात आले आहे. संस्था स्थापनेनंतर शतक महोत्सवाच्या पूर्ववर्षी संस्थेचे स्वतंत्र कार्यालय होत आहे हा एक सुंदर योगायोग आहे. या कार्यालयाचे उद्घाटनही सकाळी ११ वाजजा होणार आहे.
सोनवडे विद्यालयात
ग्राहक पंधरवडा
साडवली ः संगमेश्वर तालुक्यातील सोनवडे येथील माध्यमिक विद्यालय येथे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या तालुका शाखेतर्फे ग्राहक पंधरवड्यानिमित्त प्रा. धनंजय दळवी यांचे मार्गदर्शन झाले. या वेळी शिक्षक सुजय सरदेसाई उपस्थित होते. दळवी यांनी विद्यार्थ्यांना ग्राहकांचा ग्राहक चळवळीतील सहभाग व जबाबदाऱ्या आणि भविष्यातील शिक्षण व करिअरमधील संधी या दोन विषयांवर मार्गदर्शन केले.
नातू महाविद्यालयामध्ये
आजपासून तायक्वाँदो स्पर्धा
चिपळूण ः मार्गताम्हाणे एज्युकेशन सोसायटी संचलित डॉ. तात्यासाहेब नातू कला आणि वरिष्ठ वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये शनिवारपासून (ता. ३) मुंबई विद्यापीठ आंतरमहाविद्यालयीन तायक्वांदो स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धा पुरुष व महिला गटात विभागली असून, ३ व ४ जानेवारीला पुरुष गट, ४ व ५ जानेवारीला महिला गटात स्पर्धा होणार आहे.
