रत्नागिरी तालुक्यात बिबट्याची दहशत
शेतकऱ्यांच्यात भीतीचे वातावरण; ट्रॅप कॅमेरे लावणार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : रत्नागिरी तालुक्यात बिबट्याची दहशत वाढत चालली आहे. दरदिवशी कुठेना कुठे मानवीवस्तीमध्ये बिबट्याचा संचार असल्याचे दिसत आहे. दोन बछड्यांसह पाडावेवाडी येथे काहींना बिबट्याचे दर्शन झाले. त्यात तेथील कुत्र्याची शिकार बिबट्याने केल्याने मिरजोळे पाडावेवाडी, सोनारवाडी आदी भागांत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. रात्री बाहेर पडणे किंवा दिवसा शेतावर जाण्यास नागरिक धजावत नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वन विभागाने याची दखल घेतली असून, तेथे ट्रॅप कॅमेरा लावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
गेल्या काही दिवसांपासून रत्नागिरी तालुक्यात अनेक ठिकाणी बिबट्याचा मुक्त संचार सुरू आहे. निरूळ, मिरजोळे, सोमेश्वर, पाटीलवाडी, मिऱ्या आदी भागांत बिबट्याचे दर्शन होत आहे. बिबट्यांचा अधिवास धोक्यात आल्यामुळे ते भक्ष्य पकडण्यासाठी मानवीवस्तीमध्ये येत असल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. शहराला लागून असलेल्या मिरजोळे परिसरात बिबट्याचा वावर आणि हल्ले यामुळे मोठी दहशत निर्माण झाली आहे. येथील सोनारवाडी भागात बिबट्याने एकाच रात्रीत चार गुरांना ठार केल्याची खळबळजनक घटना मागील महिन्यात उघडकीस आली होती. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी वाडीतून एका घराजवळ बांधलेल्या कुत्र्याची शिकार केली. आता पाडावेवाडीत दिवसाढवळ्या बिबट्याचे दोन बछड्यांसह दर्शन झाल्याने ग्रामस्थ अधिकच भयभीत झाले आहेत.
गुरववाडीतही यापूर्वी बिबट्याचे दर्शन झाल्यामुळे या परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीती असून, वन विभागाने याचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यानंतर पाडावेवाडीतील दत्ताराम पाडावे यांच्या घराच्या बाजूला अंगणात साखळदंडाने बांधून ठेवलेल्या कुत्र्याला ५ दिवसांपूर्वी मानेचा चावा घेऊन बिबट्या पसार झाला होता; मात्र मंगळवारी रात्री येऊन त्या कुत्र्याला बिबट्याने ओढून रानात नेऊन ठार मारले. या प्रकारानंतर पाडावेवाडीजवळच बागेत निघालेल्या राजेश कोलगे यांना दोन बछड्यांसह बिबट्या दिसल्याने कोलगे व त्यांच्यासोबत असलेल्या त्यांच्या मुलाची भीतीने गाळण उडाली.
