पावस बाजारपेठेतील रस्याचे कॉक्रिटीकरण

पावस ः बाजारपेठेतील रस्ता सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
पावस, ता. २ ः पावस बाजारपेठ मार्गावरती सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी करावा लागणारा खड्ड्याचा सामना यावर्षीपासून दूर होणार असल्याने वाहनचालकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
पावस बाजारपेठेत मार्ग अरुंद व गटारांचा अभाव असल्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर पर्यायी मार्ग काढण्यात आला; परंतु बाजारपेठ मार्गावरील खड्ड्यांची समस्या दरवर्षी वाढतच गेली. अरुंद रस्ता व रस्त्याच्या दुतर्फा गटारे नसल्यामुळे दरवर्षी रस्त्यावर खड्ड्यांचे प्रमाण वाढते. त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी बाजारपेठेतील नागरिकांनी केली होती. त्यामुळे येथील रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा करण्यात येणार आहे.
या संदर्भात बाजारपेठेतील ग्रामस्थ अश्रफ कप्तान म्हणाले, या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांच्या खड्ड्यांच्या समस्येबाबत अडीअडचणी दूर होणार आहेत; मात्र अरुंद रस्त्यामुळे गटाराची सुविधा नसल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये वाहून जाणाऱ्या रस्त्यावरील पाण्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
