संगमेश्वर-कुंभार्ली घाटात आठ तास वाहतूक बंद
चिपळूणः कुंभार्ली घाटात अवघड वळणावर अपघातामध्ये मालवाहू ट्रकचे नुकसान झाले.
कुंभार्ली घाटात आठ तास वाहतूक विस्कळीत
वळणावर ट्रक उलटला; रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अपघात
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २ः चिपळूण-पाटण मार्गावर कुंभार्ली घाट येथे रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे शुक्रवारी (ता. २) पहाटे चार वाजता एक मालवाहू ट्रक रस्त्यात मधोमध उलटल्यामुळे या मार्गावरील आठ तास वाहतूक विस्कळीत झाली. या दरम्यान, छोटी चारचाकी वाहने जातील एवढाच मार्ग शिल्लक होता. रस्त्याच्या दुतर्फा शेकडो वाहनांच्या रांगा लागलेल्या लागल्या होत्या. हा अपघात कुंभार्ली घाटात असणाऱ्या मंदिराजवळ रस्त्याच्या झालेल्या दुर्दशेमुळेच घडल्याचे दिसून आले.
गेल्या आठवड्यात कुंभार्ली घाटात रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अनेक अपघात घडले. घाटरस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहतुक मंदगतीने सुरू आहे. वारंवार अपघात घडूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष केले आहे. शुक्रवारी पहाटे गुजरातकडे जाणारा मालवाहू ट्रक अवघड वळणावर रस्त्याला मधोमध पडलेल्या चरामुळे येथेच उलटला. यामुळे दोन्ही बाजूकडील वाहतूक विस्कळीत झाली. सकाळी साडेअकरा वाजता कराडकडे जाणाऱ्या एका कंटेनरवरील पोकलेनने वळणावरील चरामध्ये थोडीफार माती टाकून दिल्याने काही बस तेथून दुपारी बारानंतर रवाना झाल्या. पहाटे चार ते दुपारी बारादरम्यान सर्व मालवाहक ट्रक घाटाच्या दोन्ही बाजूला रांगा लावून उभे होते. अलोरे आणि शिरगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस ठाणे होमगार्ड अपघातस्थळी उपस्थित राहून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करत होते; मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या अपघातानंतर मार्ग सुरळीत सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. पहाटे चार वाजता अपघात घडूनही दुपारी बारापर्यंत अपघातस्थळी क्रेन पोहोचू शकल्या नव्हत्या. याबाबत वाहनचालकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
डिझेल रस्त्यावर
अवघड वळणावर मालवाहू ट्रक उलटल्यानंतर ट्रकच्या टॅंकमधील डिझेल रस्त्यावर सर्वत्र पसरल्यामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहने या ठिकाणी घसरत असल्याचे दिसून आले. हा सारा परिसर अत्यंत धोकादायक झाला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते.
