मोटार-दुचाकीच्या धडकेत स्वार गंभीर जखमी
मोटार-दुचाकीचा अपघात
दापोली-हर्णै रस्त्यावरील घटना ; स्वार गंभीर
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २ ः दापोली-हर्णै मुख्य रस्त्यावर तहसील कार्यालयासमोर मंगळवारी (ता. १) रात्री दुचाकी व चारचाकी वाहनाची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दुचाकीचालक सुदर्शन बहिरे गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघातात मोटार आणि दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले. अपघाताचा मोठा आवाज होताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली व जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. अपघातस्थळी रस्त्याच्या एका बाजूला शाळेची बस तर दुसऱ्या बाजूला फूडव्हॅन उभी राहत असल्याने रस्ता अरुंद होतो. यामुळे या ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून, वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. याच ठिकाणी तहसील कार्यालयासमोर अर्धवट अवस्थेत टाकलेला गतिरोधक अपघातांचे कारण ठरत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. हे गतिरोधक अर्धवट टाकल्याने वाहनचालकांचा अंदाज चुकतो व अपघात होतो. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस यंत्रणांनी घटनास्थळी भेट देऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.
