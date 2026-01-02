सत्ताधारी गटाकडून अंकुश आवळे शशिकांत मोदी गटनेते
अंकुश आवळे, शशिकांत मोदी गटनेते
चिपळूण पालिका; शिवसेना, भाजपकडून निवड जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २ : येथील पालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेच्या गटनेतेपदी अंकुश आवळे तर भाजपच्या गटनेतेपदी अनुभवी नगरसेवक शशिकांत मोदी यांची निवड करण्यात आली आहे. युतीने पालिकेत जुन्या आणि नव्या कार्यकर्त्यांचा संगम करत त्यांना कार्य करण्याची संधी दिली आहे.
पालिकेच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नगराध्यक्ष आणि ११ नगरसेवक निवडून आले. भाजपचे सात नगरसेवक निवडून आले. पालिकेत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष भाजप ठरला आहे. ठाकरे गटाने प्रथमच पालिकेत निवडून गेलेले विकी नरळकर यांची गटनेतेपदी निवड केली. नरळकर हे शहरप्रमुख पदासाठी इच्छुक होते; परंतु त्यांची शहराच्या कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे नाराज होऊन त्यांनी ते पद स्वीकारण्यास नकार दिला होता. पालिकेत निवडून आल्यानंतर त्यांना गटनेतेपदाची संधी देत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेचे तरुण नगरसेवक अंकुश आवळे यांची पक्षाच्या गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. ते प्रथमच पालिकेत निवडून गेले आहेत. त्यांच्या जोडीला भाजपने अनुभवी शशिकांत मोदी यांची गटनेतेपदी निवड केली आहे.
