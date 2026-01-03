सैतवडेचे सरपंच साजिद शेकासन यांची शैक्षणिक बांधिलकी
रत्नागिरी- सैतवडेचे सरपंच साजिद शेकासन यांनी जिल्हा परिषद शाळांना टीव्ही व प्रिंटर दिला.
सैतवडेतील शाळांना डिजिटल आधार
सरपंच साजिद शेकासन यांच्याकडून टीव्ही, प्रिंटर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : तालुक्यातील सैतवडेचे सरपंच साजिद शेकासन यांनी नुकतेच जिल्हा परिषद शाळा नं. १ व २ तसेच आयुष्मान आरोग्य मंदिर सैतवडेला भरीव सहकार्य केले. जिल्हा परिषद शाळा नं. १ ला ग्रामपंचायतीच्यावतीने टीव्ही व स्वखर्चाने प्रिंटर दिला. आयुष्मान आरोग्य मंदिर सैतवडेला ग्रामपंचायतकडून लॅपटॉप व प्रिंटर स्वखर्चाने दिला.
या वेळी जिल्हा परिषद शाळा एकचे ज्ञानेश्वर ढाकणे, ग्रामपंचायत अधिकारी राजकुमार प्रक्षाळे, उपसरपंच सुवेश चव्हाण, शाळा नं. २च्या मुख्याध्यापिका स्नेहा जाधव, कानडे, पालक तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा नियती कदम, मनोज सावंत, मोहन तांबे (आरोग्य सहाय्यक), प्राथमिक आरोग्यकेंद्र वाटदच्या धनश्री पावरी (समुदाय आरोग्य अधिकारी, उपकेंद्र सैतवडे, आशासेविका प्रणाली पवार, सुजाता खापले, पूनम पवार आदी उपस्थित होते तसेच या दोन्ही शाळांना पाण्याची उत्तम सोय व्हावी म्हणून पाण्याची टाकीही प्रदान केली. या शैक्षणिक मदतीमुळे ऑनलाईनची कामे करणे सुलभ होणार आहेत. शैक्षणिक गरजांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सोडवण्याबरोबर प्रसंगी पदरमोड करून शाळांना भरीव सहकार्य केल्याबद्दल सरपंच साजिद शेकासन यांचे पालकवर्गातून तसेच शिक्षकांच्यावतीने अभिनंदन करण्यात आले. प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या प्रमुख डॉ. श्रुती कदम यांनीही या विशेष सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले.
