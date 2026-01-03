ओटवणेत ३० पासून ‘ध्रुव चषक’ स्पर्धा
ओटवणे ः ओटवणे गावठणवाडी येथील बबलू गावकर मित्रमंडळातर्फे ३० जानेवारीपासून ओटवणे ग्रामपंचायत नजीक मैदानावर खुल्या ओव्हरआर्म ‘ध्रुव चषक २०२६’ क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धेत गोवा आणि महाराष्ट्रातील आयकॉन खेळाडूंच्या क्रिकेटचा थरार क्रिकेट शौकीनांना पहायला मिळणार आहे. जिल्ह्यातील प्रसिद्ध समालोचक मालवणीसह हिंदी व मराठीत समालोचन करणार आहे. लीग पद्धतीने ही स्पर्धा होईल. स्पर्धेत नामवंत खेळाडूंचा समावेश आहे. ही स्पर्धा युट्यूबवर लाईव्ह पाहता येणार आहे. स्पर्धेसाठी प्रथम १ लाख २ रुपये व चषक, द्वितीय ५० हजार २ रुपये व चषक, तृतीय व चतुर्थ क्रमांकांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये पारितोषिक तसेच मालिकावीर, उत्कृष्ट गोलंदाज व फलंदाज आदी वैयक्तिक पारितोषिके व चषक आहे. उदित गावकर, विशाल गावकर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सचिन गावकर, आकाश मेस्त्री यांनी केले आहे.
मालवण ः महासिंधू टेबल टेनिस असोसिएशन जिल्हा सिंधुदुर्ग आणि मालवण टेबल टेनिस अॅकॅडमीच्या संयुक्त विद्यमाने मालवणात उद्या (ता. ४) दीप्ती दवे स्मृती सिंधुदुर्ग जिल्हा अजिंक्यपद स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा १३ वर्षांखालील मुले आणि मुली (मिश्र), १७ वर्षांखालील मुले आणि मुली (मिश्र), महिला खुला गट, पुरुष खुला गट, पुरुष दुहेरी अशा गटात खेळविली जाणार आहे. ही स्पर्धा सुलोचना श्रीपाद पाटील मेमोरियल हॉल, जय गणेश इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे घेण्यात येणार आहे. स्पर्धकांनी सहभाग संस्थेचे अध्यक्ष विष्णू कोरगावकर यांच्याकडे नोंदवावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
मालवण ः कृ. सी. देसाई शिक्षण मंडळाचे माजी कार्याध्यक्ष श्रीपाद शंकर उर्फ बाळासाहेब पंतवालावलकर यांचे मुंबई येथे निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी बुधवारी (ता. ७) सकाळी साडेदहाला गंगुबाई देसाई, कन्याशाळा हॉल येथे शोकसभा आयोजित केली आहे. त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी शोकसभेस उपस्थित राहण्याचे आवाहन कृ. सी. दे. शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. किरण ठाकूर, कार्याध्यक्ष साईनाथ चव्हाण यांनी केले आहे.
मालवण ः सिंधुदुर्ग दैवज्ञ हितवर्धक समाज आयोजित ‘दैवज्ञ चषक २०२६’ ही क्रिकेट स्पर्धा उद्या (ता. ४) मालवण बोर्डिंग ग्राऊंड येथे होणार आहे. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील दैवज्ञ समाज बांधवांचे संघ सहभागी होणार आहेत. यात प्रथम क्रमांक २१००० रुपय़े व चषक, द्वितीय क्रमांक १५००० रुपये चषक तसेच इतर आकर्षक बक्षिसे देण्यात येणार आहेत.
मालवण ः तालुका निवृत्त सेवक संघाची मासिक सभा उद्या (ता. ४) सायंकाळी पाचला टोपीवाला हायस्कूल येथे आयोजित केली आहे. यावेळी सर्व सभासदांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन अध्यक्ष अजित गवंडी आणि सचिव दामोदर गवई यांनी केले आहे.
