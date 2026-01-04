म्हापणमध्ये ‘लकी ड्रॉ’ विजेत्यांचा सत्कार
म्हापणमध्ये ‘लकी ड्रॉ’ विजेत्यांचा सत्कार
म्हापण, ता. ४ ः रिक्षा चालक हा समाजाचा महत्त्वाचा दुवा आहे. कष्टकरी आणि श्रमजीवी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. म्हापण आणि पाट परिसरातील संघटनांनी एकत्र येऊन राबवलेला हा उपक्रम स्तुत्य आहे, असे प्रतिपादन भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी म्हापण येथे लकी ड्रॉ कार्यक्रमात केले. युवा नेते विशाल परब पुरस्कृत, रिक्षा चालक-मालक संघटना म्हापण-पाट आणि पिंपळपार मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेला ''भव्य लकी ड्रॉ'' कार्यक्रम नुकताच उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लकी ड्रॉच्या भाग्यवान विजेत्यांना बक्षिसे देण्यात आली. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी पिंपळपार मित्रमंडळाचे सदस्य आणि रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. व्यासपीठावर ग्रामपंचायत सदस्य गुरुनाथ मडवळ, उपसरपंच सुरेश ठाकूर, निकिता राऊळ, सुनील करलकर, माजी आरोग्य व शिक्षण सभापती विकास गवंडे, भूषण देसाई, कोचरा ग्रामपंचायत सदस्य विशाल वेंगुर्लेकर, कास गावचे सरपंच प्रवीण पंडित, अमय पै आदींसह ग्रामस्थ, व्यापारी आणि रिक्षाचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
निवती मेढा किनारी स्वच्छता अभियान
म्हापण, ता. ४ ः निवती मेढा ग्रामपंचायत येथे सागर किनारी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत ही मोहीम राबविली.
पाणी स्वच्छ भारत मिशन कक्ष, सिंधुदुर्ग पंचायत समिती वेंगुर्ले आणि ग्रामपंचायत मेढा यांच्या संयुक्त विद्यमाने सागर किनारी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली होती. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग रवींद्र खेबुडकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील मोहीम सुरू केली. यावेळी गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, मेढा निवती ग्रामपंचायत सरपंच अवधूत रेगे, उपसरपंच प्रज्योत मेतर, सदस्य तृप्ती कांबळी, प्राजक्ता निवतकर, नमिता घाटवळ, शीतल पाटकर, ग्रामपंचायत अधिकारी शरद शिंदे, पशुवैद्यकीय विभाग विजय म्हापणकर यांसह पंचायत समिती अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आदींसह ग्रामस्थ, विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.