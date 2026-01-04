मानवाधिकार संगठन संस्थेचे कुडाळमध्ये जिल्हा कार्यालय
15295
मानवाधिकार संगठन संस्थेचे
कुडाळमध्ये जिल्हा कार्यालय
कुडाळ, ता. ४ ः केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, नवी दिल्लीच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यालयाचे उद्घाटन गुरुवारी येथील एसटी बसस्थानकासमोर गोवा राज्याचे संघटना अध्यक्ष डॉ. सुरेश बेहेरे, गोवा महिला अध्यक्ष डॉ. सीमा बेहेरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी महाराष्ट्र व्हाईस प्रेसिडेंट (महिला विभाग) उन्मेषा दाभोलकर, महाराष्ट्र गोवा संपर्क प्रमुख डॉ. सतीश पाथरूड, ज्येष्ठ नागरिक अनिल पाटकर, सतीश पाटकर, केंद्रीय मानव अधिकार संघटन सिंधुदुर्गच्या अमिता आजगावकर, विनय वर्दे, उमेश दाभोलकर, भरत वेळकर, जान्हवी वेळकर, कौस्तुभ दाभोलकर, मैथिली पाथरूड आदी उपस्थित होते. उन्मेषा दाभोलकर यांनी, महिंलामधून उद्योजक नावारुपास येण्यासाठी तसेच शासन योजना महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या कुडाळमध्ये जिल्हा कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविले जातील, असे सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.