कुडाळ ‘सेवा शक्ती’ अध्यक्षपदी चिंचळकर
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३ ः भाजप प्रणित सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ कुडाळच्या अध्यक्षपदी जयेश चिंचळकर यांची तर सचिवपदी समीर कदम यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. कुडाळ संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा कार्याध्यक्ष सुनील बांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील भाजप कार्यालयात झाली. या सभेत २०२६ ची नूतन कार्यकारिणी स्थापन करण्यात आली. सभेत झालेल्या पदाधिकारी निवडीमध्ये अध्यक्षपदी जयेश चिंचळकर (भाजप युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष), उपाध्यक्षपदी शेखर गवंडे (कुडाळ नगरसेवक), कार्याध्यक्ष सुनील बांदेकर (शहर प्रमुख, भाजप, कुडाळ), सचिव समीर कदम, सहसचिव विनोद चव्हाण, खजिनदार संजय वरक, सहखजिनदार नीलेश कसालकर, प्रसिद्धी सचिव शैलेश धामापूरकर, सल्लागार रुपेश कानडे, राजीव कुडाळकर, संतोष पालव, महिला संघटक वैभवी यसाजी, कार्यकारिणी सदस्यपदी रवींद्र पडोळकर, बाबाजी धुरी, दादासाहेब खंडागळे यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली.
