कट्टा वराडकर हायस्कूलचे विभागीय लंगडी स्पर्धेत यश
मालवण, ता. ४ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने आयोजित १९ वर्षांखालील कोल्हापूर विभागीय शालेय क्रीडा स्पर्धेमध्ये कट्टा येथील वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुलींचा संघ विजेता तर मुलांचा संघ उपविजयी ठरला.
विजेता मुलींचा संघ वर्धा येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय शालेय लंगडी स्पर्धेसाठी रवाना झाला आहे. ओरोस येथे क्रीडा संकुलमध्ये झालेल्या १९ वर्षांखालील कोल्हापूर विभागीय शालेय लंगडी स्पर्धा पार पडल्या. या स्पर्धेमध्ये सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील विजयी संघ सहभागी झाले होते. या सर्व संघांवर मात करत वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कट्टा मुलींच्या संघाने सातारा संघाला पराभूत करत विजय प्राप्त केला. या विद्यार्थ्यांना प्रशाळेचे क्रीडा विभाग प्रमुख संजय पेंडूरकर, क्रीडा शिक्षक किसन हडलगेकर, भूषण गावडे यांचे मार्गदर्शन लाभले. या सर्व विद्यार्थ्यांचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी नीलिमा अडसुळ यांनी राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. मुख्याध्यापिका देवयानी गावडे, कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष अजयराज वराडकर, संस्था सचिव सुनील नाईक, शालेय समिती अध्यक्ष सुधीर वराडकर आदींनी अभिनंदन केले.