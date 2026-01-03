महामार्ग कामास खोदलेल्या खड्ड्यात पडून तरुणी गंभीर
15301
महामार्ग कामास खोदलेल्या
खड्ड्यात पडून तरुणी गंभीर
बांद्यातील प्रकार; रुग्णालयात दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ११ ः येथील उड्डाणपुलाजवळ महामार्गाच्या कामासाठी खोदलेल्या ८ फूट खोल खड्ड्यात पडून राजस्थान येथील एक बँक कर्मचारी तरुणी गंभीर जखमी झाली. ही घटना गुरुवारी (ता. १) सायंकाळी उशिरा घडली. मनीषा मीना (वय २८, रा. जयपूर) असे तिचे नाव असून, ती बांदा येथे एका राष्ट्रीयकृत बँकेत कार्यरत आहे.
मनीषा ही गुरुवारी रात्री आठ वाजता एका हॉटेलमधून जेवण करून आपल्या खोलीकडे जाण्यासाठी रस्ता ओलांडत असताना दुभाजकातील खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने थेट खाली कोसळली. तिने मदतीसाठी आरडाओरड केली. मात्र, तिचा आवाज कोणापर्यंत पोहोचत नव्हता. अशा परिस्थितीत तिने प्रसंगावधान राखत आपल्या पर्समधून मोबाईलवरून बँक स्टाफमधील एका सहकाऱ्याला फोन करून मदतीसाठी बोलावले. तिचा सहकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचला. मात्र, तिला शोधण्यासाठी त्याला १० मिनिटे लागली. अखेर टॉर्चच्या साहाय्याने पाहिले असता ती तिथे खड्ड्यात जखमी अवस्थेत दिसून आली. स्थानिकांच्या मदतीने तिला तातडीने बाहेर काढून येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात हलविले. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे सदस्य रुपा मुद्राळे व रवी जाधव यांनी तिला उपचारासाठी पूर्ण सहकार्य केले. प्रशासनाने रस्त्यातील धोकादायक खड्डे तातडीने बुजवावेत, अशी मागणी होत आहे.
