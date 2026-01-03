मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालविणाऱ्या दुचाकीस्वारांविरोधात गुन्हे दाखल

दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांवर गुन्हे
चिपळूण पोलिसांची कारवाई ; चौघांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ ः नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मद्य पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी चिपळूण पोलिसांनी कडक पावले उचलली. ३१ डिसेंबर २०२५ ला रात्री बहादूरशेख नाका परिसरात राबवण्यात आलेल्या नाकाबंदीदरम्यान मद्यधुंदावस्थेत वाहन चालवणाऱ्या चार दुचाकीस्वारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
चिपळूण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ३१ डिसेंबरला रात्री ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी मोटारवाहन कायदा कलम १८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. बहादूरशेख नाका येथे नाकाबंदीदरम्यान शैलेश सुरेश हिवाळकर (वय ३६, रा. खेर्डी) हा दुचाकी मद्य पिऊन चालवताना आढळून आला. या प्रकरणी पोलिस हवालदार पांडुरंग शिवराम जवरत यांनी फिर्याद दिली. दिनेश रामेश्वरसिंग (वय ३२, रा. खेर्डी) हा दुचाकी चालवत असताना मद्यधुंदावस्थेत सापडला. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल अर्जुन शिवाजी देशमुख यांनी फिर्याद दाखल केली. शेषांश कुमारसिंग (वय २७, रा. खेर्डी) हा दुचाकी मद्य पिऊन चालवताना मिळून आला. या घटनेत पोलिस हवालदार गणेश भागवत नाळे हे फिर्यादी आहेत. इंद्रजित हनमंतराव पवार (वय २९, रा. मलकापूर, कऱ्हाड) हा दुचाकी मद्यधुंदावस्थेत बहादूरशेख नाका येथे वाहन चालवताना पकडले. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल अर्जुन शिवाजी देशमुख यांनी फिर्याद दिली.