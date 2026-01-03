ज्योत सावित्रीची, दिशा शिक्षणाची!
शिडवणे शाळेत बालिका दिन; विद्यार्थिनींच्या वेशभूषा लक्षवेधी
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ३ : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा शिडवणे क्र. १ येथे ‘बालिका दिन’ आज मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. तत्कालीन समाजकंटकांच्या विरोधाला न जुमानता स्त्री शिक्षणाच्या जननी सावित्रीबाई फुले यांनी केलेले अद्वितीय कार्य आणि त्यांच्यासंघर्षमय जीवनाच्या गौरवार्थ आयोजित या कार्यक्रमात शाळेतील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
उपमुख्याध्यापिका वेदिका चव्हाण, अंगणवाडी सेविका प्रियांका पाटणकर, अंगणवाडी मदतनीस कविता केतकर आणि शालेय पोषण आहार मदतनीस समिता सुतार उपस्थित होत्या. शाळेतील चिमुकल्या मुलींनी साकारलेली क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंची वेशभूषा कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरली. शुभ्रा पांचाळ, धनश्री सुतार आणि आर्वी येतकर यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या वेशभूषेत येऊन अतिशय प्रभावी सादरीकरण केले. मुख्याध्यापक प्रवीण कुबल यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल सर्व शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे विशेष कौतुक केले. या सोहळ्यामुळे शाळेतील वातावरण भारावून गेले होते. विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाप्रती जागरूकतेचा संदेश देत कार्यक्रमाची सांगता केली. उपशिक्षक सुरेंद्र यादव यांनी सूत्रसंचालन केले.
क्रांतिज्योतींच्या विचारांवर प्रकाश
मैथिली टक्के, साक्षी पाष्टे, वेदिका रांबाडे, स्वराज शिंदे आणि वेदांत रांबाडे या विद्यार्थ्यांनी सावित्रीबाईंनी समाजकंटकांचा विरोध सहन करून महिलांच्या शिक्षणासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्यांच्या संघर्षमयी जीवनावर आपले विचार मांडून उपस्थितांची मने जिंकली. उपमुख्याध्यापिका वेदिका चव्हाण यांनी विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाईंच्या कार्याचा वारसा पुढे नेण्याबाबत मोलाचे मार्गदर्शन केले.
