एनएसएस विभागाच्या शिबिराची सांगता
rat३p३.jpg-
२६O१५२८३
रत्नागिरी : फणसोप येथे देव, घैसास, कीर महाविद्यालयाच्या एनएसएस शिबिराच्या सांगता कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसमवेत नमिता कीर, राधिका साळवी, मधुरा पाटील व प्राध्यापक.
---
तरुणाईच्या श्रमसंस्कारांनी उजळले फणसोप
ग्रामस्वच्छतेसह बंधारे निर्मिती; ‘डीजीके’च्या एनएसएस विभागाचे शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : भारत शिक्षण मंडळाच्या देव, घैसास, कीर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे सातदिवसीय विशेष श्रमसंस्कार निवासी शिबिर फणसोप गावात उत्साहात झाले.
स्वयंसेवकांनी ग्रामस्वच्छता, बंधारे निर्मिती, विविध श्रमसंस्कार उपक्रमांद्वारे फणसोप गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले. सांगता कार्यक्रमाला मंचावर भारत शिक्षण मंडळाच्या व कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा नमिता कीर, फणसोपच्या सरपंच राधिका साळवी, जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळा फणसोपचे मुख्याध्यापक वसंत विश्वासराव, ग्रामसेवक सदानंद शिंदे, भारत शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीराम भावे, प्र. प्राचार्या मधुरा पाटील, उपप्राचार्या वसुंधरा जाधव, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रा. मिथिला वाडेकर, साहाय्यक प्रकल्पाधिकारी प्रा. ऋतुजा भोवड व प्रा. विनय कलमकर उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरते न राहता समाजाशी नाळ जोडली पाहिजे, असे मत प्राचार्या मधुरा पाटील यांनी व्यक्त केले. प्रा. मिथिला वाडेकर यांनी शिबिरातील उपक्रमांचा आढावा घेतला. स्वयंसेवकांनी अनुभव कथनातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. सहायक प्रा. स्मार्था कीर यांनी सूत्रसंचालन केले.
---
चौकट १
स्वयंसेवकांचा सत्कार
शिबिरात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्वयंसेवकांचा गौरव करण्यात आला. यात उत्कृष्ट स्वयंसेवक दिगंबर माचिवले, स्मित पिलणकर, लक्षवेधी स्वयंसेवक रूद्र हरम, उत्कृष्ट नेतृत्व आर्यन वेलणकर, उत्कृष्ट उपक्रम पथनाट्य दीप गट, उत्कृष्ट व्यवस्थापन सुदर्शन गट, वृक्षवल्ली गटाला उत्कृष्ट गट पुरस्कार देण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.