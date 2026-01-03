मुणगे भगवती देवी मंदिरात रंगली बहारदार ‘अभंगवाणी’
कोकण

मुणगे भगवती देवी मंदिरात रंगली बहारदार ‘अभंगवाणी’

मुणगे भगवती देवी मंदिरात
रंगली बहारदार ‘अभंगवाणी’

सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. ३ ः येथील देवी भगवती यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने मंदिरात विविध कार्यक्रम होत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुणगे क्र. १ च्या विद्यार्थ्यांचा बहारदार असा ‘अभंगवाणी’ कार्यक्रम झाला. ग्रामस्थांनी आणि भाविकांनी या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
देवी भगवती मंदिरामध्ये यात्रोत्सवानिमित्त भजन, कीर्तन, विद्यार्थ्यांचे भक्तिगीत कार्यक्रम, प्रवचन आदी कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुणगे क्र. १ च्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी भक्तिगीताचा ‘अभंगवाणी’ हा कार्यक्रम सादर केला. या कार्यक्रमात लीनता महाजन, ओवी गुरव, रुद्रेश परब, कौस्तुभ शेट्ये, दुर्वा गावकर, तीर्था तळवडकर, तन्वी गुरव, समिधा ओटवकर, आदर्श मुणगेकर, अंतरा मुणगेकर या विद्यार्थ्यांनी सहभागी घेतला. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा प्राजक्ता महाजन, उपाध्यक्षा उर्मी तळवडकर, दशरथ मुणगेकर, राजेश गावकर, दीक्षा ओटवकर, मुख्याध्यापक सुदेश धुळे, सहायक शिक्षक पांडुरंग नाडगौडा उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी हार्मोनियम-बुवा राजेंद्र प्रभू, तबला-सुनील बोरकर यांनी संगीत साथ दिली. मुख्याध्यापक धुळे यांनी सूत्रसंचालन केले. शिक्षक पांडुरंग नाडगौडा यांनी आभार मानले.

