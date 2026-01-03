समस्या समजून त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करा
सेवेच्या वाटेवरून जीवनाचे धडे
डॉ. साखळकर ः गोगटेच्या एनएसएसचे शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : एनएसएस शिबिरातून स्वयंसेवकांनी विविध कौशल्ये आत्मसात केली आहेत. सामाजिक जीवनासाठी आवश्यक असलेली जाणीव त्यातून निर्माण झाली आहे. समस्यांकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित होते, समस्या समजून घेणे, त्यांचे आकलन करणे व त्या कशा प्रकारे सोडवाव्यात हे शिबिरातून शिकायला मिळाले असून, त्याचा दैनंदिन जीवनात उपयोग करावा, असे प्रतिपादन गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर यांनी केले.
गोगटे- जोगळेकर महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे केळये येथील विशेष निवासी शिबिराच्या सांगता समारंभात ते बोलत होते. सरपंच सौरवी पाचगुडे, उपप्राचार्य प्रा. सुनील गोसावी, कार्यक्रमाधिकारी प्रा. सचिन सनगरे, प्रा. उमा जोशी, प्रा. हर्षदा पटवर्धन, नाखरेकर, माजी विद्यार्थी रामचंद्र केळकर, सुरेंद्र केळकर, चिन्मय पोळेकर आणि शिबिरार्थी उपस्थित होते.
सरपंच पाचकुडवे यांनी स्वयंसेवकांनी नदीवरील बंधाऱ्यासोबत नदीतील प्लास्टिक कचरा संकलित करून नदी स्वच्छ केल्याबद्दल विशेष आभार मानले. स्थानिकांना याचा खूप फायदा होईल. सोबत रस्ते स्वच्छता, प्लास्टिक संकलन, शिबिरातील प्रबोधन पथनाट्य यांचेही कौतुक केले.
शिबिरात सामाजिक जनजागृती पथनाट्य सादर करण्यात आली. व्यसनमुक्ती, आरोग्य, शिक्षण, सोशल मीडिया, कौटुंबिक हिंसाचार हे पथनाट्य सादरीकरणाचे विषय होते. स्वयंसेवकांनी स्वयंप्रेरणेने सहभाग घेऊन जनजागृती केली तसेच शिबिरात प्रा. उमा जोशी यांनी मंडल आर्ट कार्यशाळा घेतली. या सत्रामध्ये मंडल आर्टचे महत्त्व, त्याची रचना व रंगसंगती याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. मंडल आर्टमुळे एकाग्रता वाढते त्यासोबतच मानसिक शांतता मिळते तसेच तणाव कमी होण्यास मदत होते, असे प्रा. जोशी यांनी सांगितले.
सर्वोत्कृष्ट लक्ष्यगीत- शारदा संघ, समूहगीत- सरस्वती संघ, सांस्कृतिक कार्यक्रम- सरस्वती संघ, पथनाट्य- सरस्वती संघ
संघ- सरस्वती संघ, मार्गदर्शक-आसिया अत्तरवाले, सिंधू संघ, नेतृत्व- शर्विल रांबाडे, ब्रह्मपुत्रा संघ, श्रमदान (स्वयंसेवक)-मानस कांबळे, सरस्वती संघ, श्रमदान (स्वयंसेविका)-अर्पिता इंजळे, सिंधू संघ, स्वयंसेवक-सार्थक डांगे, शारदा संघ, स्वयंसेविका-आर्या पळसुलेदेसाई, ब्रह्मपुत्रा संघ.
