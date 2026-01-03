‘रवळनाथ’ कुडाळ शाखा चेअरमनपदी मनोहर गुरबे
15290
‘रवळनाथ’ कुडाळ शाखा
चेअरमनपदी मनोहर गुरबे
कुडाळ, ता. ३ ः श्री रवळनाथ को-ऑप. हौसिंग फायनान्स (मल्टी-स्टेट) प्रधान कार्यालय, गडहिंग्लज या संस्थेच्या कुडाळ शाखेच्या चेअरमनपदी प्राचार्य मनोहर गुरबे यांची नियुक्ती करण्यात आली, अशी माहिती संस्थेचे नूतन चेअरमन प्रा. डॉ. आर. एस. निळपणकर यांनी दिली.
संस्थापक अध्यक्ष एम. एल. चौगुले यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच प्रधान कार्यालय संचालक मंडळाची २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठीची निवडणूक बिनविरोध झाली. संचालक मंडळाच्या बैठकीत शाखा सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार कुडाळ शाखा सल्लागार समिती चेअरमनपदी प्रा. गुरबे यांची नियुक्ती करण्यात आली. सल्लागार मंडळात अशोक येजरे, प्रा. अजय चव्हाण, प्रा. डॉ. कॅप्टन शेखहुसेन आवटे, सीए सागर तेली, रुपाली शिरसाट, स्नेहा नाईक, गजानन कांदळगावकर यांचा समावेश करण्यात आला. प्रा. गुरबे येथील कुडाळ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजचे माजी प्राचार्य असून कुडाळ शाखा स्थापनेपासून शाखा सल्लागार म्हणून काम पाहिले आहे. शैक्षणिक, सामाजिक व सहकार चळवळीतील त्यांचे योगदान विचारात घेऊन संस्थेने कुडाळ शाखा चेअरमनपदी त्यांची नियुक्ती केली आहे, असे प्रा.निळपणकर यांनी सांगितले.
