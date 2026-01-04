चांदरकर, शिरोडकर यांचा कट्टा हायस्कूलतर्फे सत्कार
चांदरकर, शिरोडकर यांचा कट्टा हायस्कूलतर्फे सत्कार

चांदरकर, शिरोडकर यांचा
कट्टा हायस्कूलतर्फे सत्कार
मालवण, ता. ४ : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, सांगली येथे शिक्षक व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी आयोजित कोल्हापूर विभागस्तरीय स्पर्धांमध्ये रांगोळी स्पर्धेत कट्टा येथील वराडकर हायस्कूलचे सहाय्यक शिक्षक समीर चांदरकर यांच्या ‘डिजिटल शिक्षण’ या रांगोळीला विभाग स्तरावर प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला.
हिंगोली येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी त्यांची निवड झाली. शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती विभागीय स्पर्धेमध्ये वराडकर हायस्कूलच्या सहाय्यक शिक्षिका वीणा शिरोडकर यांच्या विज्ञान विषयक शैक्षणिक व्हिडिओची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. या यशाबद्दल चांदरकर व शिरोडकर यांचे मुख्याध्यापिका देवयानी गावडे, कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विश्वस्त कर्नल शिवानंद वराडकर, ॲड. एस. एस. पवार, अध्यक्ष अजयराज वराडकर, उपाध्यक्ष आनंद वराडकर, शेखर पेणकर, सचिव सुनील नाईक, विजयश्री देसाई, साबाजी गावडे, रवींद्रनाथ पावसकर, शालेय समितीचे अध्यक्ष सुधीर वराडकर तसेच सर्व संचालक, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्गचे प्राचार्य कांबळे यांनी व सहकाऱ्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
केळकर महाविद्यालयाचे ‘ढोल नाच’ द्वितीय
देवगड, ता. ४ ः राज्याच्या क्रीडा व युवक सेवा संचनालयाच्यावतीने पुणे येथे आयोजित राज्यस्तरीय युवा महोत्सवात येथील स. ह. केळकर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ‘ढोल नाच’ या लोकनृत्याला द्वितीय क्रमांक मिळाला. या नृत्यामध्ये साहिल जाधव, शिवमनी पाळेकर, विनीत चव्हाण, प्रफुल्ल हजारे, पार्थ नाईकधुरे, साईनील धुरे, अभिषेक शिंदे, तनिष नाईक, साहिल जाधव, योगीराज नार्वेकर या विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. या नृत्याचे दिग्दर्शन सागर सारंग आणि रोहित माने यांनी केले. या यशाबद्दल संस्था पदाधिकाऱ्यांसह प्राचार्यांनी अभिनंदन केले.

