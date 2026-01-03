प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावा
वाल्मिकीनगरमधील विकासकामे रखडली
‘ग्रामविकास मंडळा’चे निवेदन ; प्रशासक कार्यरत
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ३ ः वाल्मिकीनगर येथील ग्रामपंचायतीवर सध्या प्रशासक कार्यरत असल्याने गावातील अनेक विकासकामे प्रलंबित आहेत. ही कामे तातडीने मार्गी लावावीत, अशी मागणी वाल्मिकीनगर ग्रामविकास मंडळाच्यावतीने प्रशासनाकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष सुनील खाडे यांनी २९ डिसेंबरला ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकांकडे निवेदन सादर करून गावातील बारा महत्त्वाचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या नळपाणी योजनेद्वारे प्रत्येक घराला नळजोडणी मिळावी, गावात नवीन अंगणवाडी इमारत बांधण्यात यावी, वाल्मिकीनगर जंगलजेटी ते बाणकोट कस्टम ऑफिस कार्यालयापर्यंत खाडीकिनारी नवीन रस्ता तयार करण्यात यावा, दत्तमंदिर ते राधाकृष्ण मंदिर (गुलालवाडी) पाखाडी तयार करावी, पावसाळी पाण्याचे योग्य नियोजन करून ते गटारांमध्ये सोडावे, जिल्हा परिषद मराठी शाळा, वाल्मिकीनगर येथे पटांगण तयार करावे, हनुमान टेकडी ते गुलालवाडी जाणारी पाखाडी दुरूस्त करावी, ग्रामस्थ रवी पाटील यांच्या हॉटेलसमोरील गटार दुरुस्त करावे, श्रीराम मंदिर येथील शौचालयाची दुरुस्ती करावी, आत्माराम कारभारी यांच्या घराशेजारील पुलाची दुरुस्ती करावी, श्री विठ्ठल मंदिर ते वाल्मिकीनगर एसटी स्टँडपर्यंत जाणारी पाखाडी तयार करावी तसेच जिल्हा परिषद मराठी शाळेच्या जमिनीची सरकारी मोजणी करण्यात यावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. गावातील विकासकामे रखडल्याने नागरिकांना दैनंदिन अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन सर्व मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केली आहे.
