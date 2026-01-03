मंडणगडातील विद्यार्थ्यांची अवकाशाकडे झेप
मंडणगडातील विद्यार्थ्यांची अवकाशाकडे झेप
इस्रो दौऱ्यासाठी १० जणांची निवड ; चाळणी परीक्षेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ३ ः पंचायत समिती शिक्षण विभाग, मंडणगड यांच्यावतीने नासा इस्रो निवड चाळणीसाठी २ जानेवारीला घेण्यात आलेल्या निवड चाळणी परीक्षेत मंडणगड तालुक्यातील १० विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले. या यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी माध्यमाच्या नऊ व उर्दू माध्यमाच्या एका विद्यार्थ्याचा समावेश आहे. परीक्षेच्या माध्यमातून नासा इस्रोसंबंधित उपक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यामध्ये परी पवार (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, म्हाप्रळ नं. १, इ. सातवी), शार्दूल पणदिरकर (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, कोन्हवली, इ. सहावी), सुहानी शिगवण (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, बहिरीकोंड, इ. सातवी), रुंजी जाधव (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, वाल्मिकीनगर, इ. पाचवी), समृद्ध खैरे (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, शेनाळे, इ. सातवी), मानस जाधव (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, बाणकोट, इ. सातवी), अपेक्षा बोतरे (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, गोठे नं. १, इ. सातवी), श्रेया चिंचघरकर (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, चिंचघर), आयशा चिपोलकर (जिल्हा परिषद उर्दू शाळा, धुत्रोली, इ. सहावी) आणि अर्थव बोर्ले (जिल्हा परिषद मराठी शाळा, तुळशी, इ. सातवी) यांचा समावेश आहे. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे गटशिक्षणाधिकारी कल्याणी मुळे, सर्व विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक तसेच तालुक्यातील विविध शिक्षक संघटनांच्यावतीने अभिनंदन करण्यात आले आहे.
मंडणगड: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना अभिवादन करताना शिक्षक व विद्यार्थी.
डॉ. आंबेडकर हायस्कूलमध्ये
बालिकादिन उत्साहात साजरा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मंडणगड येथे आज (ता. ३) जानेवारी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त बालिकादिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. शाळेचे मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाची सुरुवात सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. या वेळी शाळेचे पर्यवेक्षक शांताराम बैकर यांच्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. विद्यालयातील ज्येष्ठ शिक्षक संजय अवेरे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाची संपूर्ण जबाबदारी नववी क च्या विद्यार्थ्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. जयंतीचे औचित्य साधून विद्यालयातील १६ विद्यार्थ्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्याविषयी मनोगते व्यक्त केली. तसेच पाचवीच्या विद्यार्थ्यांनी बालिकादिनाच्या निमित्ताने प्रभावी पथनाट्य सादर करून उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. या वेळी शिक्षक प्रमोद जाधव यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक कार्यावर प्रकाश टाकला. उपमुख्याध्यापक अर्जुन हुल्लोळी यांनी त्यांच्या समाजसेवेचा आढावा घेतला.
पाली येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील पाली येथील डी. जे. सामंत वरिष्ठ महाविद्यालय येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती महिला विकास कक्ष व राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने उत्साहात साजरी करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. कांता कांबळे उपस्थित होत्या. या वेळी महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. या जयंतीनिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले-एक परिवर्तन या विषयावर निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत फुले यांच्या जीवनकार्यावर आधारित विचार मांडले. तसेच विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या जीवनावर आधारित प्रेरणादायी कविता सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. प्राचार्य डॉ. कांबळे यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात फुले यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक कार्याचे महत्त्व विषद करत विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या विचारांचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन केले.
