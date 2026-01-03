फिनोलेक्सची ''ठोग्या'' सर्वोत्तम
पुणे : पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका स्पर्धेत सर्वोत्तम प्रायोगिक एकांकिका पुरस्कार अभिनेते मोहन जोशी यांच्या हस्ते स्वीकारताना फिनोलेक्स अॅकॅडमीचे विद्यार्थी तर दुसऱ्या छायाचित्रात तुकारामाची टोपी या एकांकिकेतील प्रभावी भूमिकेसाठी विशेष अभिनय नैपुण्य पुरस्कार स्वीकारताना गायत्री शिंदे.
फिनोलेक्स ॲकॅडमीचा ‘ठोग्या’चे राज्यस्तरीय यश
पुरुषोत्तम करंडक महाअंतिम फेरीत सर्वोत्तम ; गायत्री शिंदेला अभिनय नैपुण्य पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठेची पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीत फिनोलेक्स ॲकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजीने ‘ठोग्या’ एकांकिकेने सर्वोत्तम प्रायोगिक एकांकिका हा मानाचा पुरस्कार पटकावला आहे. विशेष बाब म्हणजे रत्नागिरी विभागातील कोणत्याही महाविद्यालयाला आजवर हा करंडक मिळालेला नाही. त्यामुळे फिनोलेक्स ॲकॅडमीने हा सन्मान मिळवून रत्नागिरी केंद्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे.
या स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीत फिनोलेक्स ॲकॅडमीच्या दोन एकांकिका अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरल्या. अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळवत त्यांनी महाअंतिम फेरीत प्रवेश केला. राज्यभरातील १७ नामांकित महाविद्यालयांमध्ये झालेल्या महाअंतिम फेरीत फिनोलेक्स ॲकॅडमीने उल्लेखनीय कामगिरी केली. संजय पवार, चंद्रशेखर ढवळीकर, अमित फाळके यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. महाअंतिम फेरीत सादर करण्यात आलेल्या ‘ठोग्या’ या एकांकिकेला सर्वोकृष्ट प्रायोगिक एकांकिका म्हणून कुमार जोशी करंडक प्रदान करण्यात आला. ‘तुकारामाची टोपी’ या एकांकिकेमधील प्रभावी भूमिकेसाठी गायत्री शिंदे हिला विशेष अभिनय नैपुण्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांच्या हस्ते विजेत्यांचा सत्कार करण्यात आला.
एकांकिकेच्या लेखन, दिग्दर्शनासाठी यश मोडक, प्रतीक घाडगे यांचे मार्गदर्शन लाभले. महाविद्यालयाचे सांस्कृतिक विभागप्रमुख प्रा. एल. डी. नाईकनवरे, उपप्राचार्य डॉ. मिलिंद यादव व प्राचार्य डॉ. कौशल प्रसाद यांनी संघाला पाठिंबा दिला. हे यश विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीसह त्यांची कलात्मकदृष्टी, प्रयोगशीलता आणि संघभावना यांचे फलित असून, फिनोलेक्स ॲकॅडमीच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील उज्ज्वल परंपरेत एक नवा इतिहास जोडणारे ठरले आहे.
कलाप्रेमींकडून कौतुक
पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीत फिनोलेक्स ॲकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजीने ‘ठोग्या’ एकांकिकेने सर्वोत्तम प्रायोगिक एकांकिका हा मानाचा पुरस्कार पटकावला. यामधील कलाकारांचे कलाप्रेमींकडून कौतुक होत आहे.
