मालवण तहसीलदारांचे ठाकरे सेनेकडून स्वागत
मालवण तहसीलदारांचे
ठाकरे सेनेकडून स्वागत
मालवण : येथील नूतन तहसीलदार म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल गणेश लव्हे यांचे ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. पक्षाच्या प्रमुख नगरसेवकांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी तहसील कार्यालयात जाऊन लव्हे यांची भेट घेत भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक मंदार ओरसकर, महेंद्र म्हाडगुत, तपस्वी मयेकर, नगरसेविका अनिता गिरकर, शहरप्रमुख बाबी जोगी, चिंतामणी मयेकर, बाळा मिटकर, दत्ता पोईपकर आदी उपस्थित होते. या भेटीदरम्यान शहरासह तालुक्यातील विविध जनसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली. प्रशासकीय कामात सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा आणि प्रलंबित कामे मार्गी लागावीत, अशी अपेक्षा या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. नूतन तहसीलदारांनीही सर्वांशी संवाद साधत सकारात्मक सहकार्याचे आश्वासन दिले.
सावित्रीबाई फुलेंना
तोंडवलीत वंदन
नांदगाव ः श्री सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग तोंडवली येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांची साजरी करण्यात आली. यावेळी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. भारताच्या स्त्री शिक्षणाची गंगोत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतातील पहिल्या महिला मुख्याध्यापिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त निमित्ताने त्यांनी स्त्री शिक्षणासाठी अपमान झेलत केलेल्या कार्याबाबत प्रा. दीपिका वेंगुर्लेकर यांनी आपल्या मनोगतात विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. यावेळी कॉलेजचे प्राध्यापक धनराज खरात यांनी दीपप्रज्वलन करून प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. शिक्षक आफिया बटवाले, सुप्रिया मामजी, पूजा मेस्त्री, दीपिका वेंगुर्लेकर, मिताली पराडकर, उमेश वडर, रोहन सूर्यगंध, अरुण कांबळे, अक्षय पवार, लखन चव्हाण, वैभव माळवदे, प्रणाली तळेकर, मयुरी मोरये व विद्यार्थी उपस्थित होते.
