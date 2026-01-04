पोंभुर्लेतील जांभेकर स्मारक परिसरात स्वच्छता मोहीम
तळेरे, ता. ४ : तळेरे पंचक्रोशी पत्रकार संघ आणि श्रावणी कॉम्प्युटर तळेरे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३१ डिसेंबर अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात येतो. नऊ वर्षांपासून आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मस्थळी पोंभुर्ले येथील स्मारक व परिसराची साफसफाई व स्वच्छता मोहीम राबवून ‘थर्टी फर्स्ट’ साजरा करण्यात आला.
यावेळी श्रावणी कॉम्प्युटरचे विद्यार्थी आणि तळेरे पंचक्रोशी पत्रकार संघाच्या सदस्यांनी श्रमदानातून बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक सभागृहाची स्वच्छता केली. स्मारक परिसराचीही सफाई केली. एकत्रितपणे स्नेहमेळावा व वनभोजन करण्यात आले. सतीश मदभावे, प्रा. प्रशांत हटकर, सौ. हटकर, संजय खानविलकर, उदय दुधवडकर यांनी जांभेकर यांच्याविषयी मार्गदर्शन केले. विराज नांदलस्कर यांने स्वरचित ‘पत्रकार’ या विषयीची कविता सादर केली. सहभागी विद्यार्थ्यांनी मनोगते व्यक्त केली. यावेळी निसर्गमित्र परिवाराचे अध्यक्ष संजय खानविलकर, जांभेकर यांचे वंशज सुधाकर जांभेकर, श्रावणी कम्प्युटरचे संचालक सतीश मदभावे, अंगणवाडी सेविका नारकर आदींसह स्मितेश पाष्टे, स्नेहल तळेकर, रोशनी बागवे, सोहम सावंत, विराज नांदलस्कर, श्रेयस तावडे आदी विद्यार्थी सहभागी झाले.
