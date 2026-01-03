चिपळूण बसस्थानकासाठी सकपाळ भेटले परिवहन मंत्र्यांना
चिपळूण ः चिपळूण बसस्थानकाच्या कामाबाबत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी चर्चा करताना नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ.
नगराध्यक्ष सकपाळ अन् परिवहनमंत्री यांची भेट
चिपळूण बसस्थानास निधी देण्याची ग्वाही ; लवकरच संयुक्त बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ ः शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि एसटी प्रवाशांच्यादृष्टीने जिव्हाळ्याच्या असलेल्या हायटेक मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या सुरू असलेल्या कामाबाबत नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी पुढाकार घेतला आहे. आज त्यांनी ठाणे येथे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेतली. परिवहनमंत्र्यांनी १५ जानेवारीनंतर मंत्रालयात बैठक घेऊन त्यानंतर स्वतः प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे व लागेल तितका निधी बसस्थानकाच्या विकासासाठी देण्याची ग्वाही दिली आहे.
नगराध्यक्ष सकपाळ यांनी शहरातील हायटेक मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या सुरू असलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या वेळी त्यांनी ठेकेदार तेजस शिंदे यांच्याकडून कामाची सविस्तर वस्तुस्थिती जाणून घेतली. यापूर्वीच १५ जानेवारीनंतर आपण परिवहनमंत्री सरनाईक यांना चिपळूण येथे घेऊन येऊ, असे आश्वासन नगराध्यक्षांनी दिले होते. पाहणीनंतर तातडीने दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे आज नगराध्यक्ष सकपाळ ठाणे येथे पोहोचले. तेथे त्यांनी परिवहनमंत्री सरनाईक यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या प्रकल्पासंदर्भातील सविस्तर माहिती त्यांच्यासमोर मांडली. या वेळी नगराध्यक्षांनी सांगितले, या प्रकल्पाचे मूळ अंदाजपत्रक २०१६ मध्ये तयार करण्यात आले होते. कोरोना काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी ५.८५ कोटींची मंजुरी देण्यात आली होती; मात्र निधी कपातीमुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यात आला. सद्यःस्थितीत हे काम २.८७ कोटी रुपयांत पूर्ण केले जात आहे. नगराध्यक्ष सकपाळ यांनी प्रकल्पातील अडचणी, निधी कपातीमुळे आलेल्या मर्यादा तसेच उर्वरित कामासाठी आवश्यक निधीची बाब सविस्तरपणे परिवहनमंत्री सरनाईक यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सर्व माहिती लक्षपूर्वक ऐकून घेतल्यानंतर सरनाईक यांनी १५ जानेवारीनंतर मंत्रालयात परिवहन विभागातील अधिकारी व संबंधित ठेकेदार यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्याचे जाहीर केले. या बैठकीनंतर स्वतः चिपळूण येथे येऊन हायटेक मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या कामाची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोना काळात निधीची कपात करण्यात आली होती; मात्र उर्वरित निधी व आवश्यक तेवढा अतिरिक्त निधी या कामासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे ठोस आश्वासन सरनाईक यांनी नगराध्यक्ष सकपाळ यांना दिले.
