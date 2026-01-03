चालक चहाला अन् कंटेनर दुकानात
बांद्यातील दुर्घटना; हातगाडीचा चक्काचूर, दुचाकीची हानी
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ३ ः येथील बसस्थानकानजीक असलेल्या दुकानामध्ये कंटेनर घुसल्याने एकच खळबळ उडाली. कंटेनर चालक कंटेनर उभा करून चहा पिण्यास गेला होता. मात्र, कंटेनर अचानक चालू होऊन तीन दुकानांना धडक दिली. यात एका हातगाडीचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही घटना सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. याबाबतची नोंद बांदा पोलिसांत रात्री उशिरापर्यंत झाली नव्हती.
घटनास्थळाहून मिळालेली अधिक माहिती अशी, की मुंबई-गोवा महामार्गावरील बांदा उड्डाणपुलाखाली सेवारस्त्यावर मुंबईच्या दिशेने कंटेनर उभा करून चालक चहा पिण्यासाठी निघून गेला. दरम्यान, उभा असलेला कंटेनर अचानक चालू होऊन रस्त्यालगत असणाऱ्या दुकानात घुसला. यात डंपरने एका दुचाकीला आणि दोन दुकानांच्या पत्र्यांना धडक दिली. डंपरच्या धडकेमुळे एका हातगाडीचाही चक्काचूर झाला.
या ठिकाणी दोन चहाची दुकाने असून, त्या दुकानात सकाळच्या वेळी ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. पादचारी मार्ग असल्याने येथून मोठ्या प्रमाणात रहदारीही सुरू असते; मात्र सुदैवाने आज सकाळी घटनास्थळी कोणीच नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. यात दुकानदारांचे मोठे नुकसान झाले. याची माहिती मिळताच स्थानिकांनी मोठी गर्दी केली. बांदा पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत याबाबत बांदा पोलिसांत कोणतीही नोंद करण्यात आली नव्हती.
