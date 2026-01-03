रायपाटण खाडेवाडीचा सुपुत्र हरीओम शिंदेची भारतीय सैन्यामध्ये निवड
राजापूर ः भारतीय सैन्यदलात निवड झाल्याबद्दल हरिओम शिंदे याची मिरवणूक काढण्यात आली.
रायपाटणचे हरिओम शिंदे सैन्यात दाखल
प्रशिक्षणानंतर गावात आगमन; मिरवणुकीत जल्लोषी स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३ ः तालुक्यातील रायपाटण खाडेवाडीचा सुपुत्र हरिओम महादेव शिंदे याची भारतीय सैन्य दलामध्ये निवड झाली. त्यांनी आयटीबीपी, पॅरामिलिटरी फोर्स (आर्मी)चे अकरा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून ते काल (ता. २) आपल्या गावी दाखल झाले. या वेळी श्री वडचीआई मंदिर ते होळीचा मांड अशी त्यांची घोड्यावरून भव्य मिरवणूक काढत रायपाटणवासियांनी जल्लोषी वातावरणामध्ये स्वागत केले.
तालुक्यातील रायपाटण खाडेवाडीचा सुपुत्र शिंदे यांची भारतीय सैन्यामध्ये निवड झाली आहे. या निवडीनंतर अकरा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची अरुणाचल प्रदेश विभागात नियुक्ती झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याचा शपथग्रहण सोहळाही पार पडला होता. त्यानंतर आपल्या रायपाटण गावी दाखल झाले. त्यांचे रायपाटणवासियांनी जल्लोषी वातावरणामध्ये जोरदार स्वागत केले. रायपाटण गावची ग्रामदेवता श्री वडचीआई देवीच्या मंदिरापासून होळीचा मांडपर्यंत त्यांची घोड्यावरून जोरदार मिरवणूक काढण्यात आली. वाजतगाजत काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीमध्ये फटाक्यांचीही जोरदार आतषबाजी करण्यात आली. या वेळी त्याच्यासमवेत त्याचे आई-वडील, भाऊ-बहीण आणि अन्य कुटुंबीयदेखील उपस्थित होते.
