अपूर्वा किरण सामंत हिची बिनविरोध निवड
अपूर्वा सामंत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या सदस्यपदी अपूर्वा सामंत यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. या निवडीमुळे महाराष्ट्रातील क्रिकेट प्रशासनाला नवे नेतृत्व व दिशा मिळणार आहे.
अपूर्वा सामंत या आमदार किरण सामंत यांच्या कन्या असून, त्या उच्चशिक्षित व तरुण उद्योजक म्हणून परिचित आहेत. सामाजिक व उद्योजकीय क्षेत्रातील त्यांचा सक्रिय सहभाग उल्लेखनीय ठरला आहे. त्यांच्या निवडीमुळे कोकणातील उदयोन्मुख युवक-युवतींसाठी क्रिकेट क्षेत्रात नव्या संधींची दारे खुली होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः कोकणपट्ट्यातील ग्रामीण भागातील क्रिकेटपटूंना व्यासपीठ मिळावे, स्थानिक स्तरावर क्रिकेट अकादमी, प्रशिक्षण सुविधा व स्पर्धा वाढाव्यात यासाठी त्यांचा अनुभव उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास क्रीडाप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.