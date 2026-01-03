शहर ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे नगराध्यक्षांचा सत्कार
rat३p१२.jpg-
P२६O१५३१४
रत्नागिरी : शहर ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे नूतन नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांचा मानपत्र देऊन सन्मान करताना सुभाष थरवळ आणि विजय निंबाळकर. डावीकडून पद्मजा बापट, सौरभ मलुष्टे व दिलीप पवार.
----
नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांचा
ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : रत्नागिरी नगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांचा रत्नागिरी शहर ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे जाहीर सत्कार करण्यात आला. संघाच्यावतीने सुर्वे यांना सन्मानपत्र देऊन गौरवण्यात आले.
सेवार्थ फाउंडेशनच्या माध्यमातून रत्नागिरी शहर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सहकार्याने गेली अनेक वर्षे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध उपक्रम राबवणारे रत्नागिरीचे नूतन नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांचाही सत्कार या प्रसंगी करण्यात आला. सुर्वे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे आशीर्वाद घेऊन रत्ननगरीच्या नागरिकांनी आपल्यावर टाकलेली शहराच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी पार पाडण्याचे काम करण्याचे अभिवचन दिले. या कार्यक्रमाला शहरातील ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.