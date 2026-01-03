पोलिस हेच आदर्श सेवेचे स्वरूप
15367
पोलिस हेच आदर्श सेवेचे स्वरूप
सुधीर देशपांडे ः सिंधुदुर्गनगरीत महाराष्ट्र पोलिस वर्धापन दिन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ३ ः पोलिस हा केवळ गणवेश नसून तो जबाबदारीचा, विश्वासाचा आणि धैर्याचे प्रतीक आहे. स्वतःच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य न देता नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारे पोलिस हेच आपल्या सेवेचे खरे स्वरुप आहे. आज गुन्हेगारीचे स्वरूप पूर्णतः बदलत असून सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, संघटित गुन्हेगारी यांसारख्या नव्या आव्हानांना सामोरे जाताना मानवी संवेदना, नैतिक मूल्ये आणि कायद्यावरील निष्ठा या गोष्टी बदलू नयेत, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा प्रमुख व सत्र न्यायाधीश सुधीर देशपांडे यांनी पोलिस वर्धापन दिन कार्यक्रमात केले.
महाराष्ट्र पोलिस दलाकडून ६५ वा महाराष्ट्र पोलिस वर्धापन दिन शुक्रवारी (ता. २) साजरा करण्यात आला. यानिमित्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा पोलिस परेड मैदान येथे परेड आयोजित केली होती. या परेडच्या निमित्ताने महाराष्ट्र पोलिस दलाची शिस्त, एकात्मता व कर्तव्यनिष्ठा यांचे सादरीकरण करण्यात आले.
या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून न्या. देशपांडे हे उपस्थित होते. यावेळी न्यायाधीश देशपांडे यांनी महाराष्ट्र पोलिस दलातील पोलिस अधिकारी व अंमलदार यांचा आपल्याला अभिमान वाटत असून, त्यांच्या परिश्रमांमुळे समाजात शांतता व कायद्याचा आदर टिकून आहे. पोलिस दलावरील विश्वास हीच आपली ताकद आहे, असे सांगत पोलिस दलाच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. परेड संपल्यानंतर उपस्थित नागरिक व विद्यार्थ्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन घडवून माहिती देण्यात आली. यासाठी विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
यावेळी अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, पोलिस उपअधीक्षक श्वेता खाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी (कणकवली) घनश्याम आढाव तसेच इतर पोलिस अधिकारी, अंमलदार, नागरिक व नाग्या महादू कातकरी वसतिगृह शाळा, वेताळबांबार्डे व न्यू इंग्लिश स्कूल सिंधुदुर्गनगरी या शाळेतील विद्यार्थी उपस्थित होते. परेडचे नेतृत्व राखीव पोलिस निरीक्षक रामदास पालशेतकर व निशान टोळीचे नेतृत्व पोलिस उपनिरीक्षक सूरज पाटील यांनी पाहिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.