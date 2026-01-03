भरपाई रखडली; ‘एसटी’ला दणका
भरपाई रखडली; ‘एसटी’ला दणका
कणकवलीतील प्रकार; जप्तीची कारवाई तूर्त टळली
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ३ : अपघात मृत्यू प्रकरणी १ कोटी २ लाख ७९ हजार ४४७ रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठी कणकवली येथील एसटी विभाग नियंत्रक कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्तीची कारवाई शुक्रवारी हाती घेण्यात आली होती. यात दोन शिवशाही, दोन साध्या बस तसेच विभाग नियंत्रकांची खुर्ची, टेबल व इतर साहित्य जप्त होणार होते. मात्र, महामंडळाच्या विनंतीवरून १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत रक्कम अदा करण्याची मुदत दिल्याने तूर्तास जप्ती टळली. १८ सप्टेंबर २००३ रोजी झालेल्या या अपघातात देवगड तालुक्यातील जामसंडे येथील निशिकांत आप्पाजी कांबळी (वय ३५) यांचा मृत्यू झाला होता.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्याजासह एकूण १ कोटी १९ लाख ८२९ रुपये देय ठरले असून, पैकी १७ लाख १८ हजार ३८२ रुपये आधीच अदा केले आहेत. उर्वरित १ कोटी २ लाख ७९ हजार ४४७ रुपये वसूल करण्यासाठी मालमत्ता जप्तीचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर कणकवली न्यायालयाचे बेलिफ एस. जे. नेवगी व मदतनीस एच. व्ही. कामतेकर हे पंचांसह शुक्रवारी सकाळी अकाराला कणकवली येथील एसटी विभाग नियंत्रक कार्यालयात दाखल झाले. यामध्ये दोन लाल रंगाच्या एसटी बस, दोन वातानुकूलित शिवशाही बस, विभाग नियंत्रकांचे टेबल व खुर्ची आदी जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश होता.
यावेळी विभाग नियंत्रक दिलीप घोडे यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधण्यासाठी दुपारी एकपर्यंत वेळ मागितला. त्यानंतर मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयाशी झालेल्या चर्चेनंतर १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत रक्कम मंजूर करून अदा करण्यात येईल, असे लेखी कळविले. त्यानुसार दरखास्तदार मिनल कांबळी यांनीही १२ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यास संमती दिली. दरम्यान, न्यायालयीन जप्तीची कारवाई थांबल्याने एसटी महामंडळाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी या घटनेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
----
असे आहे प्रकरण
१८ सप्टेंबर २००३ रोजी झालेल्या या अपघातात देवगड तालुक्यातील जामसंडे येथील निशिकांत आप्पाजी कांबळी (वय ३५) यांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात मृताची पत्नी मिनल कांबळी व मुलांनी भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. जिल्हा न्यायालयाने २०१२ मध्ये एसटी महामंडळाला ४७ लाख ८२ हजार रुपये ९ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, एसटी प्रशासनाने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील फेटाळल्यानंतर मूळ निर्णयानुसार भरपाईची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात वसुली दरखास्त दाखल करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.