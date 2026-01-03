क्राईम
मिनीबस-दुचाकीचा
हातखंब्यात अपघात
रत्नागिरी ः हातखंबा तिठा येथील रस्त्यावर दुचाकीस्वाराने निष्काळजीपणे चालवून मिनिबसच्या दरवाजाजवळ ठोकर देऊन अपघात केला. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशांत तुकाराम गोरे (रा. वळके, ता. रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना ३१ डिसेंबरला रात्री हातखंबा तिठा येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मिनीबस चालक प्रमोद सखाराम राऊळ (वय ३३, आंब्रड कनकपालवाडी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग) हे मिनीबस मधून नातेवाइकांना घेऊन ठाणे येथे जात होते. हातखंबा गाव येथे रत्नागिरीच्या दिशेकडून येणारी दुचाकी चालकाने निष्काळजीपणे दुचाकी चालवून टेम्पोच्या दरवाजावर ठोकर देऊन अपघात केला. यामध्ये स्वार स्वतः जखमी झाला. त्यांच्यामागे बसलेले संदेश सूर्यकांत पेडणेकर (वय २८, रा. खानू शिंदेवाडी, रत्नागिरी) यांच्या दुखापतीस कारणीभूत झाला. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल रूपेश भिसे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
जमिनीवर अतिक्रमण;
पुतण्याविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील भागेश्वर मंदिर-बंदररोड येथे फिर्यादींच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून चिऱ्याच्या भिंतीचे कंपाउंड करणाऱ्या संशयितांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अभिजित प्रदीप कीर (वय ३८, रा. मुंबई) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना २६ मार्च २०२५ ते २ डिसेंबर 2025 या कालावधीत घडली. याबाबत अंकुर अनंत कीर यांनी फिर्याद दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
बेशुद्धावस्थेतील
प्रौढाचा मृत्यू
पावस ः तालुक्यातील नाखरे-मुंगणेकरवाडी येथील प्रौढ बेशुद्धावस्थेत आढळला. उपचारासाठी खासगी दवाखान्यात नेण्यात आले. अधिक उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. उपचार सुरू असताना तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. सूर्यकांत विनायक मुंगणेकर (वय ५७, रा. नाखरे-मुंगणेकरवाडी, रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. १) सायंकाळी घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सूर्यकांत हे सकाळी बेशुद्धावस्थेत आढळले. तत्काळ त्यांना उपचारासाठी पावस येथील खासगी दवाखान्यात नेऊन अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथे उपचार सुरू असताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले.

