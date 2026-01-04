आंबेडकर हायस्कूलची प्लास्टिक मुक्तीकडे वाटचाल
मंडणगड ः प्लास्टिक मुक्त शाळा अभियानाच्या जनजागृती कार्यक्रमात मधुरा इंगवले हिचे अभिनंदन करताना उपस्थित शिक्षक.
आंबेडकर हायस्कूलची प्लास्टिक मुक्तीकडे वाटचाल
शालेय साहित्यात करणार बदल; जनजागृतीसाठी निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ४ः प्लास्टिकचा वाढता वापर पर्यावरणासाठी घातक ठरत असतानाच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलमध्ये शालेय स्तरावर कचरा निर्मूलनाचे धडे गिरवले जात आहेत. प्लास्टिक कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि शालेय साहित्यातील बदल या माध्यमातून शाळा प्लास्टिकमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे यांनी या अभियानावेळी जाहिर केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे प्लास्टिक मुक्त शाळा अभियानांतर्गत जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या उपक्रमात घोषवाक्य, निबंध व वक्तृत्व अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. वक्तृत्व स्पर्धेत २५ तर निबंध स्पर्धेत ८० विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. घोषवाक्य स्पर्धेत १५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
विद्यालयाचे उपमुख्याध्यापक अर्जुन हल्लोळी यांनी उत्कृष्ट वक्तृत्वासाठी मधुरा इंगवले हिचे विशेष अभिनंदन केले.
त्यांनी विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांनी एकत्र येऊन प्लास्टिक कचरा कमी करणे, पुनर्वापरयोग्य वस्तूंचा वापर वाढवणे यावर भर दिला. अध्यक्षीय भाषणात मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे यांनी अभियानाच्या उद्दिष्टांवर प्रकाश टाकत पर्यायी साधनांचा वापर, शालेय साहित्यांतील बदल व प्रभावी कचरा व्यवस्थापनाद्वारे शाळा प्लास्टिकमुक्त करता येईल, असे स्पष्ट केले. या कार्यक्रमाला पर्यवेक्षक शांताराम बैकर, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख ज्योती राणे यांच्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
स्पर्धेतील विजेते
वक्तृत्व स्पर्धा लहान गट ५ वी ते ७ वी ः त्रिध यादव, सार्थक महाडिक, निधी सावंत. निबंध स्पर्धा मोठा गट ८ वी ते १० वी ः मधुरा इंगवले, आदिती कदम, सम्राज्ञी हेंद्रे. लहान गट ः शौर्यजीत डाके, रिशब पवार, दुर्वा बसवणकर. मोठा गट ः आर्या दुसार, श्रुतिका भोसले, आर्या जाधव. घोषवाक्य स्पर्धा लहान गट ः स्वरा मळेकर, अनन्या जाधव, शुभ्रा नारकर. मोठा गट ः समृद्धी कारभार, आर्या पोस्टुरे, साक्षी खाडे.
