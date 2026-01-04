दिनदर्शिकेचे राजापूरमध्ये प्रकाशन
धूतपापेश्वरची माहीती
देणारी दिनदर्शिका
राजापूरः तालुक्याचे आराध्य दैवत श्री देव धूतपापेश्वर देवस्थानाची धार्मिक तसेच पर्यटनात्मक माहीती देणारी दिनदर्शिकेचे तहसिलदार विकास गंबरे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. दिनदर्शिका प्रकाशनावेळी नायब तहसिलदार श्री. सरफरे, ग्रामस्थ प्रकाश बांदिवडेकर, प्रकाश आमकर, प्रकाश ढवळे, अरविंद सूद, शंकर गुरव, प्रकाश नाडणकर, सागर खडपे, पुरूषोत्तम खांबल, मोहन पाडावे, स्नेहा उगले यांच्यासह श्री धूतापपेश्वर लिमिटेड कंपनीचे व्यवस्थापक शैलेश तोडणकर आदी उपस्थित होते. शहराजवळील धोपेश्वर येथील ग्रामस्थांनी श्री धूतापापेश्वर कंपनीच्या माध्यमातून दिनदर्शिका प्रसिध्द केली आहे. त्यात देवस्थान परिसरातील सर्व देवळांच्या छायाचित्रांची माहिती, देवस्थानमध्ये साजरे होणारे सण, उत्सव याबाबत सविस्तर माहीती दिली आहे. तसेच त्या-त्या महिन्यात येणाऱ्या ऋतूंमध्ये घ्यावयाचा आहार याबाबतही माहीती दिली होती. त्या दिनदर्शिकेमध्ये क्युआर कोड देण्यात आला असून त्यावर स्कॅन केल्यानंतर भाविकांसह पर्यटकांना मंदिराबद्दल माहिती आणि मंदिरात साजऱ्या होणाऱ्या सणांबद्दल माहिती मिळेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.