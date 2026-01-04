सावित्रीबाईंमुळे महिला आत्मनिर्भर
15495
सावित्रीबाईंमुळे महिला आत्मनिर्भर
धम्मचारी लोकदर्शी ः इन्सुलीत भीमगर्जना मंडळातर्फे जयंती
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ ः सावित्रीबाई फुले यांनी महात्मा फुले यांच्याकडून शिकताना व मुलींसाठी शाळा सुरू केल्यानंतर अनेकआव्हाने झेलली. आज महिला स्वतंत्र, आत्मनिर्भर आहेत, त्या केवळ सावित्रीबाईंमुळेच, असे प्रतिपादन धम्मचारी लोकदर्शी यांनी इन्सुली येथे जयंती कार्यक्रमात केले.
भीमगर्जना युवक मंडळ व संघप्रभा, लक्ष्मीबाई आणि साक्षी महिला बचतगट इन्सुली रमाईनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजमंदिरात साजरी करण्यात आली. यावेळी विचार मंचावर महिला बचतगटाच्या रुपाली जाधव, संजना जाधव, दीपाली जाधव तसेच मंडळाचे अध्यक्ष धम्मचारी लोकदर्शी प्रमुख मान्यवर म्हणून उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास व सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून बुद्धवंदनेने झाली. संजना जाधव यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन आजच्या दिवसाचे महिलांसाठी असलेले महत्त्व विषद केले. सुप्रिया व स्वप्नाली यांनी मनोगते व्यक्त केली. अध्यक्षीय मनोगतामध्ये धम्मचारी लोकदर्शी यांनी, फुले दांपत्याने केलेल्या सती प्रथा बंदी, केशवपन व बालविवाह बंदी, विधवा पुनर्विवाह त्याचप्रमाणे अनाथालय, निराधार केंद्र, दलितांसाठी सार्वजनिक पाणवठे निर्माण करण्यासाठी केलेल्या कार्याची महती सांगितली. या कार्यक्रमात मंडळाचे उपाध्यक्ष कृष्णा जाधव, सदानंद जाधव, नीलेश जाधव, दीपेश जाधव, तेजस जाधव, अजय जाधव, सविता जाधव, वृषाली जाधव, स्मिता जाधव, अनुजा जाधव, स्मृतिषा जाधव, शरयू जाधव, ललिता जाधव, सृष्टी जाधव, मीनल जाधव, अनघा जाधव, मयुरी जाधव, जयश्री जाधव, लैला जाधव आदी उपस्थित होते. मिथिल जाधव यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.