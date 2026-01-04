श्री सत्यसाई जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त जिल्हास्तरीय रांगोळी स्पर्धा
श्री सत्यसाई जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त
जिल्हास्तरीय रांगोळी स्पर्धा
रत्नागिरी, ता. ४ : श्री सत्यसाई जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने येथील श्री सत्यसाई सेवा समितीच्या वतीने सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यांवर आधारित जिल्हास्तरीय रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा १० जानेवारी रोजी शिर्के हायस्कूलच्या रंजन हॉलमध्ये होणार आहे.
स्पर्धेतील रांगोळीच्या माध्यमातून सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यांचा संदेश देण्याचा उद्देश आहे. स्पर्धेसाठी चार विषय निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये निसर्ग हाच देव, विविधतेतून एकता, मातृ-पितृ देवो भव तसेच दानधर्म किंवा मदत हाच खरा धर्म या विषयांचा समावेश आहे. तसेच रांगोळी स्पर्धेतील विजेत्या पहिल्या तीन क्रमांकांच्या स्पर्धकांना सन्मानचिन्ह व रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे. प्रथम पारितोषिक ५,००० रुपये, द्वितीय ३,००० रुपये व तृतीय २,००० रुपये आणि सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. स्पर्धेसाठी रांगोळीचा आकार ३ बाय ४ फूट असणे बंधनकारक असून स्पर्धा ठरलेल्या वेळेतच पूर्ण करावी लागेल. आयोजकांनी दिलेल्या जागेत व ठरवलेल्या आकारातच रांगोळी काढणे आवश्यक आहे. रांगोळी दिलेल्या विषयावर आधारित असावी. सर्व आवश्यक साहित्य स्पर्धकांनी स्वतः आणायचे आहे. एका रांगोळीसाठी एकाच स्पर्धकाला सहभागाची परवानगी राहील. विषयाचे स्केच आणण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
ही स्पर्धा सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत होणार असून प्रवेश मर्यादित आहेत. प्रथम येणाऱ्या २० प्रवेशिका स्वीकारल्या जातील. नावनोंदणीची अंतिम तारीख ९ जानेवारी रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आहे. अधिक माहितीसाठी भूषण बेलवलकर, राहुल कळंबटे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आयोजकांनी कळविले आहे.
