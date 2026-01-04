देवरुखच्या ७ मुलांना राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक
देवरुखच्या ७ मुलांना
राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. ४ ः पुणे येथे १७ वी आंतरराष्ट्रीय खुली कराटे चॅम्पियनशिप २०२५ स्पर्धा झाली. या स्पर्धेत देवरुखमधील रायझिंग स्टार कराटे क्लासच्या ७ मुलांनी राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचा झेंडा फडकवला.
पुणे येथे झालेल्या या स्पर्धेचे आयोजन जपान कराटे-डो नानबुकाई शितो्रीयू इंडिया या संस्थेने केले होते. यामध्ये आयुष संतोष वाजे सुवर्णपदक, भावेश सुभाष कोटकर १ कास्यपदक, दिविषा मयुरेश त्रिभुवने १ सुवर्णपदक, विविधा विलास मस्के २ रजतपदक, कृष्णा नितीन गवाणकर १ रजतपदक यांनी पदक पटकावले. या मुलांना शिहान महेश नावले आणि सेन्सई नितीन गवाणकर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले. या कराटे वर्गाच्या मुलांनी अवघ्या सहा महिन्याच्या आत ही कामगिरी केली आहे. या सर्व मुलांचे अभिनंदन आणि कौतुक महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मनोज भोरे यांनी केले.
