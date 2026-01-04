वेंगुर्ल्याइतकेच सावंतवाडीवर प्रेम
वेंगुर्ल्याइतकेच सावंतवाडीवर प्रेम
नगराध्यक्ष गिरप ः विकासात नेहमीच सहकार्य
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ ः ‘माझी जन्मभूमी वेंगुर्ला असली तरी खऱ्या अर्थाने माझी कर्मभूमी सावंतवाडीच आहे. येथील गल्ली-गल्ल्याचा मला अभ्यास असून येथील नागरिकांशी माझे अनेक वर्षांचे ऋणानुबंध आहेत. म्हणूनच वेंगुर्ल्याइतकेच प्रेम माझे सावंतवाडी शहरावर आहे. या भावनेतून सावंतवाडीच्या विकास प्रक्रियेत नेहमीच सोबत राहू आणि हे ऋणानुबंध अधिक दृढ करू,’ असे प्रतिपादन वेंगुर्लेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष दिलीप उर्फ राजन गिरप यांनी केले.
विवेकानंद गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्यावतीने श्री. गिरप, सावंतवाडी नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत-भोसले तसेच नगरसेवक अजय गोंदावळे, नीलम नाईक, विना जाधव व ॲड. अनिल निरवडेकर यांचा विवेकानंद सोसायटीच्या प्रांगणात सत्कार आयोजित केला होता. यावेळी गिरप बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेच्या अध्यक्षा ममता जाधव होत्या. यावेळी व्यासपीठावर श्री. गोंदावळे, सौ. नाईक, माजी नगरसेवक विलास जाधव, प्रा. मर्गज आदी उपस्थित होते. प्रारंभी मोहन जाधव यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत व प्रास्ताविक केले. वेंगुर्ले नगराध्यक्ष असले तरी श्री. गिरप हे संस्थेचे सदस्य असल्याने सोसायटीच्या एका सदस्याचा नगराध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास हा अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी श्री. गिरप यांचा संस्थेच्या अध्यक्षा ममता जाधव यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच नीलम नाईक, अजय गोंदावळे व विलास जाधव यांचाही मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. प्रा. डॉ. गणेश मर्गज यांनी शुभेच्छा दिल्या. श्रीराम माळवदे यांनी आभार मानले.
