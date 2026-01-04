‘विजयदुर्ग’ला मिळणार नवसंजीवनी
‘विजयदुर्ग’ला मिळणार नवसंजीवनी
८६ लाखांचा निधी मंजूर; दुरुस्तीचे काम लवकरच
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ४ ः तालुक्यातील ऐतिहासिक किल्ले विजयदुर्गच्या तटबंदी दुरुस्ती व संवर्धनासाठी सुमारे ८६ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधी मंजुरीला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या महासंचालकांनी मान्यता दर्शवली आहे. त्यामुळे लवकरच दुरुस्तीचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
याबाबत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, किल्ले विजयदुर्गच्या तटबंदी दुरुस्ती व संवर्धनासाठी सुमारे ८६ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला असून हे काम मुंबई सर्कल अंतर्गत विजयदुर्ग उपविभागामार्फत राबवण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीमुळे किल्ल्याचे पुढील संभाव्य नुकसान थांबवण्यास मदत होणार होईल. यातून ऐतिहासिक वारसा जपला जाण्यास हातभार लागेल. तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्ग मराठा आरमाराच्या इतिहासातील महत्त्वाचा किल्ला मानला जातो. किल्याच्या तीन बाजूला पाणी आहे. समुद्राकडील बाजूने लाटांचा तडाखा किल्ल्याच्या तटबंदीवर सुरू असतो. पाऊस आणि सतत लाटांचा तडाखा यामुळे तटबंदीची डागडुजी आवश्यक बनली आहे. यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग केंद्र शासनाच्या वतीने मंजूर करण्यात आला आहे.
मूळ रचना ठेवून होणार दुरुस्ती!
किल्ले विजयदुर्गच्या दर्या बुरुज भागातील तटबंदी काही ठिकाणी खराब झाली आहे. भिंतींमध्ये पडलेल्या पोकळ्या व तडे बुजविण्याचे काम या निधीतून केले जाणार आहे. तसेच किल्ल्याची मूळ रचना कायम ठेवून दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या किल्याच्या संवर्धनासाठी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या प्रयत्नामुळे हा निधी मंजूर झाला असल्याचा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
पालकमंत्री राणेंमुळे निधी मंजूर
ओरोस ः जिल्ह्यातील ऐतिहासिक विजयदुर्ग किल्ल्याच्या तटबंदीच्या दुरुस्ती व संवर्धनासाठी ८६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. विजयदुर्ग किल्ला हा मराठा आरमाराच्या इतिहासातील महत्त्वाचा किल्ला आहे. त्यामुळे या किल्याच्या संवर्धनासाठी पालकमंत्री नीतेश राणे हे कायम प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या प्रयत्नामुळे हा निधी मंजूर झाला आहे. हा प्रस्ताव भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (भारत सरकार) यांच्या वतीने मंजूर करण्यात आला आहे.
